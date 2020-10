Berlin. Ein Skandälchen schafft Aufmerksamkeit und sorgt dafür, dass die Leute für ihren Star ins Kino gehen. Doch irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem das Image des Leinwand-Helden nicht mehr vereinbar ist mit einem wüsten Privatleben. Johnny Depp schien zuletzt so ein Fall zu sein.

Dass Depp laut Gerichtsakten ein 650-Millionen-Dollar-Vermögen durchgebracht hatte, ließ ihn noch als genialen Exzentriker erscheinen. Berichte, 3,5 Millionen Dollar verpulvert zu haben, um die Asche eines verstorbenen Freundes in einer gigantischen Kanone abzufeuern, dementierte er: „Es waren fünf Millionen.“

Johnny Depp – zuletzt nur noch eine Lachnummer

Trauriger waren da schon Lall-Reden und Torkel-Auftritte wie auf der letzten Berlinale. Nach einem denkbar schmutzigen Rosenkrieg mit Kurzzeit-Ehefrau Amber Heard galt der Hollywoodstar nur noch als Lachnummer, und – noch schlimmer – als nicht mehr vermarktbar. Lesen Sie dazu: Johnny Depp verklagt Ex-Frau auf 50 Millionen Dollar

Der sittenstrenge Konzern Disney hadert derzeit noch damit, den 57-Jährigen für den sechsten Teil der „Fluch der Karibik“-Reihe zu besetzen. Dabei war der Pirat Jack Sparrow seine Paraderolle.

Johnny Depp: „Ich bin in meiner Karriere noch nicht fertig“

„Schauen Sie, ich bin in meiner Karriere noch überhaupt nicht fertig“, stellt er nun klar, als diese Redaktion ihn beim Filmfest in Zürich trifft. Rockstar-Chic wie große Ringe und Zauselhaare kombiniert er mit Schiebermütze, er ist freundlich und redselig.

Gekommen ist er, um eine typische Strategie großer Stars nach großem Ärger zu verfolgen: Er präsentiert ein vergleichsweise bescheidenes Herzensprojekt. Für die Dokumentation „Crock of Gold – A Few Rounds with Shane MacGowan“ über den Sänger der Punkband The Pogues zeichnete er sich als Produzent verantwortlich.

Marlon Brando warnte ihn: „Dreh weniger Filme“

Aber hinter der Kamera verstecken will er sich auf Dauer nicht. „Ich hatte die Ehre und das Vergnügen, Marlon Brandon kennenzulernen – meinen großen Mentor, Lehrer, Bruder, Vater“, erzählt er. „Er frage mich mal, wie viele Filme ich pro Jahr drehe. Ich meinte, so zwei oder drei.“ Dann imitiert den Akzent der Filmlegende: „Das ist zu viel. Du hast nur eine begrenzte Zahl von Gesichtern in deiner Tasche.“

Damit habe Brando zwar recht gehabt, aber: „Mir sind die Gesichter noch nicht ausgegangen. Meine Leidenschaft als Schauspieler ist immer noch die gleiche. Ich will Leute beobachten und sie in mich aufsaugen, ich bin fasziniert von menschlichen Verhaltensweisen und Ticks. Das hält mich am Laufen.“

Lächelnd fügt er hinzu: „Und zum Glück ist niemand aufgefallen, was für abstruse und abgedrehte Rollen ich da mitunter gespielt habe. Ich kann also locker weitermachen.“

Fragen nach der Ex-Frau und den Prozessen sind untersagt

Sind ihm die ganzen Negativschlagzeilen also egal? Die Crew an Aufpassern in der Hotelsuite blickt streng – Fragen nach Amber Heard und den Prozessen sind untersagt. Depp lässt sich nicht aus der Ruhe bringen: „Alles kommt, und eines Tages verschwindet es wieder“, hält er sich vage.

„Klar legt man dir ab und zu Hindernisse in den Weg. Du schaust ihnen ins Auge, akzeptierst, dass es sie gibt, und dann geht es weiter. Auf meiner eigenen Spur. In der muss ich bleiben. Nur wenn du deine Spur verlässt, dann gibt es Unfälle und Chaos.“ Lesen Sie auch: Kein sanfter Rebell? Der angeschlagene Weltstar Johnny Depp

„Ich habe keinen Funken Ehrgeiz“

Da sei sein The Pogues-Kumpel Shane sein großes Vorbild. „Er hat den absoluten Willen und die totale Entschlossenheit, weiterzumachen, obwohl ihm viele nicht mehr lange zu leben gegeben hatten“, sagt er über den gesundheitlich angeschlagenen Rockstar.

Durchtrainiert, diszipliniert und um ein paar Jahre jünger stehen nun die Ryan Goslings dieser Welt bereit für die großen Rollen, doch es gibt eben nur einen Johnny Depp. Und der sieht sich außer Konkurrenz: „Ich habe keinen Funken Ehrgeiz, ich will mich nie mit jemandem messen“, stellt er klar.

Preisverleihungen? Hasst er, sagt Depp

Einzig der Hunger, sich auszudrücken, treibe ihn an. Deshalb hasse er auch die ganzen Preisverleihungen: „Schauspieler sollten nicht im Wettbewerb miteinander stehen. Bevor ich mich an so etwas beteilige, bleibe ich lieber zuhause und sabble vor mich hin.“

Depp wurde 1963 in der Kleinstadt Owensboro im US-Bundesstaat Kentucky geboren. Mit 15 Jahren brach er die Schule ab, um Musiker zu werden. Mit 20 war Depp zum ersten Mal verheiratet. Über seine erste Frau lernte er Nicholas Cage kennen, der ihm seine erste Nebenrolle verschaffte. Seinen Durchbruch als Schauspieler feierte Depp 1987 mit der US-Fernsehserie „21 Jump Street“, durch die er zum Teenie-Idol wurde.