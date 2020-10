Kilimandscharo-Großbrand: Afrikas höchster Berg steht in Flammen

Bei einem verheerenden Waldbrand in Neuseeland ist ein Ort fast vollständig zerstört worden. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Experten warnen angesichts des Klimawandels vor mehr und stärkeren Waldbränden.

Waldbrand zerstört Ort in Neuseeland

Afrikas höchster Berg steht in Flammen: Am Sonntag fing der Kilimandscharo in Tansania Feuer. Der Brand wird noch immer bekämpft.