Instagram: Helene Fischer meldet sich mit Post zurück

Schlagersängerin Helene Fischer zog sich in den vergangenen Monaten weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Berlin. Helene Fischer ist wieder zurück in den sozialen Medien: Genau ein Jahr nach ihrem letzten Post und einen Tag nach ihrem Geburtstag postete der Schlagerstar am Mittwoch eine Bildcollage auf Instagram. Sie bedankt sich in dem Post bei ihren Fans für die Glückwünsche.

„Auch wenn ich wahrscheinlich zur inaktivsten Social Media Person geworden bin, (...) haben mich gestern dennoch all eure Glückwünsche und lieben Zeilen erreicht, was mir ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit und Zufriedenheit gibt“, schreibt die 36-Jährige. Die einjährige Pause von Instagram habe ihr aber „verdammt gut“ getan.

Helene Fischer auf dem Fahrrad unterwegs

Auf dem ersten Bild ist eine Blume in Nahaufnahme zu sehen, auf dem anderen sieht man eine Rückenansicht von Helene Fischer auf einem Fahrrad. Wer das Foto gemacht hat, ist unklar. „Passt alle auf euch auf, bleibt vor allem gesund und wir sehen uns wieder… ganz bestimmt!“, schreibt die Sängerin weiter.

Helene Fischer hatte sich in den letzten Monaten weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zudem wurden wegen der Coronavirus-Pandemie alle Konzerte abgesagt. Der nächste Auftritt der Sängerin soll am 26. März 2021 in Österreich stattfinden.

(mbr)