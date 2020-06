Joel Schumacher: Batman-Regisseur stirbt nach Krebsleiden

Der US-amerikanische Filmregisseur Joel Schumacher ist nach einem Krebsleiden im Alter von 80 Jahren in New York gestorben.

New York. Der Hollywood Regisseur Joel Schumacher ist in New York im Alter von 80 Jahren nach einjährigem Kampf gegen den Krebs gestorben. Das vermeldet die Deutsche Presse-Agentur mit Berufung auf Schumachers Sprecherteam.

(dpa)