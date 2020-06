EU-Report Miese Wasserqualität: Wo Urlauber in der EU aufpassen müssen

Der Sommerurlaub im Ausland ist für die Deutschen ein großes Stück näher gerückt: Das Bundeskabinett hob die weltweit geltende Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie für die meisten europäischen Staaten ab dem 15. Juni auf. Dennoch bleibt ein Restrisiko. from Heiko Maas

Ein neuer EU-Report listet 300 Mangel-Badestellen in Europa auf – viele von ihnen in beliebten Urlaubsländern. Und was ist mit Corona?