Wetter an Ostern: So verändert sich das Wetter am Wochenende

Auch an Ostern gelten die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Besuch des eigenen Ferienhauses, Tagesausflüge, Eiersuchen im Freien ... Was ist für die Feiertage eigentlich erlaubt und was nicht?

Vorhersage Wetter an Ostern: Am Wochenende wird es wieder kühler

Berlin. Dass die Osterfeierlichkeiten in diesem Jahr in den eigenen vier Wänden stattfinden müssen, dürfte vielen nicht leicht fallen. Etwas erträglicher wird der Umstand allerdings durch das Wetter: Denn nach der warmen und sonnigen Karwoche soll es am Osterwochenende in Deutschland kühler und regnerischer werden.

Der Karfreitag wird im Süden heiter, im Norden und Westen zeitweise wolkig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, kann es im Westen und Nordwesten am Abend zu leichten Schauern kommen, sonst ist es trocken.

Wetter an Ostern: Samstag trocken, Sonntag und Montag regnerisch

Die Temperatur am Freitag liegt im Westen und Süden zwischen 19 bis 25 Grad, im Norden und Osten zwischen 12 bis 19 Grad. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Regen gibt es bundesweit nicht.

Am Ostersamstag scheint im Süden, Osten und Westen bei 20 bis 24 Grad die Sonne. Im Norden ziehen Wolken auf und die Schauerwahrscheinlichkeit steigt an. Die Temperaturen liegen jedoch weiter bei etwa 18 Grad.

Am Ostersonntag liegen die Temperaturen zwischen 20 und 22 Grad. Nur im Norden kann es mit etwa 17 Grad etwas kühler werden und zu Regen kommen. Regnerisch wird es in den meisten Teilen der Bundesrepublik am Ostermontag. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 13 Grad im Norden und 19 Grad im Süden.

Ostern – mehr zum Thema:

Die Osterfeiertage werden in diesem Jahr anders gefeiert als sonst. Was in der Corona-Krise an Ostern erlaubt ist und was nicht. Auch im Vatikan wird das Osterfest dieses Jahr anders gefeiert.

Am Karfreitag gedenken Christen auf der ganzen Welt dem Tod von Jesus Christus. An Ostern feiern sie seine Auferstehung. (msb/dpa)