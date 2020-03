Teneriffa.

Coronavirus auf Teneriffa: Das Vier-Sterne-Hotel Costa Adeje Palace steht unter Quarantäne, weil bei einer Reisegruppe das Coronavirus festgestellt wurde

In dem Hotel befanden sich zuvor insgesamt rund 1000 Menschen, darunter auch viele deutsche Feriengäste

Einige der Gäste des unter Quarantäne gestellten Hotels auf Teneriffa haben das Gebäude am Freitag mit Erlaubnis der Gesundheitsbehörden verlassen

Die Deutschen bleiben: Ein Urlauber aus Hamburg beschreibt chaotische Zustände und beklagt Pannen bei der Quarantäne

„Ich will noch gar nicht nach Hause!“ Ein Satz, der oft dann fällt, wenn es zum Ende einer Reise ans Kofferpacken geht. Man sollte vorsichtig sein, seine Wünsche zu äußern, sie könnten in Erfüllung gehen. Eigentlich wollte der Hamburger Joachim Walther mit drei Freunden eine Woche auf Teneriffa verbringen. Rund eine Woche wäre er jetzt schon wieder zu Hause.

Doch ein Virus mit einem Namen, den bis vor Kurzem noch alle mit einem mexikanischen Bier in Verbindung brachten, wirbelte alles durcheinander: Nachdem bei Gästen das Virus festgestellt worden war, ist sein Vier-Sterne-Hotel Costa Adeje Palace auf Teneriffa am Dienstag vergangener Woche unter Coronavirus-Quarantäne gestellt worden.

Inzwischen sind es fünf Urlauber einer 40-köpfigen italienischen Reisegruppe, von denen bekannt ist, dass sie sich infiziert haben. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Für die verliebenden rund 600 Gäste ist ein Ende der unfreiwilligen Urlaubsverlängerung wohl in noch weitere Ferne gerückt: Es soll sich ein weiterer Gast infiziert haben. Über seine Nationalität ist noch nichts bekannt.

Coronavirus in Teneriffa-Hotel: Wahrscheinlich noch weitere Gäste infiziert

„Das heißt, dass die Hoffnung, das Virus sei eingedämmt worden, geplatzt ist“, sagt Walther. Damit sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass noch weitere Gäste infiziert sind. „Das würde auch bedeuten, dass die 14 Tage Quarantäne wieder von vorn beginnen.“ Eigentlich sollten alle am 10. März das Hotel verlassen dürfen – dann wäre die Inkubationszeit abgelaufen.

Ein Foto aus dem Hotel Costa Adeje Palace auf Teneriffa. Es ist geschlossen und wird bewacht.

Foto: Joachim R. Walther

Der 64-Jährige hofft nun, dass die rund 130 Deutschen isoliert aus dem Hotel gebracht und nach Hause geflogen werden. „Meiner Meinung nach ist das eine Maßnahme, die man sofort ergreifen hätte sollen.“ Der Chefepidemiologe der Kanaren, Domingo Núñez, hatte die Isolation der Gäste jedoch als „wirksame und im internationalen Protokoll festgelegte Maßnahme“ angeordnet. In der Durchführung aber sei sie gescheitert, glaubt Walther.

Die Quarantäne auf den Zimmern war logistisch nicht durchzuhalten

Zunächst sollten die Gäste in ihren Zimmern bleiben, dreimal täglich wurde ihnen von Hotelmitarbeitern Speisen ins Zimmer gebracht. „Nach anderthalb Tagen hieß es schon: ,Frühstück kommt aufs Zimmer, aber Kaffee selber holen am Automaten.‘ Dann drückten im Speisesaal schon wieder alle auf denselben Knopf am Kaffeeautomaten.“ Alle aktuellen Nachrichten zum Coronavirus im Newsblog.

Schließlich war auch das Buffet wiedereröffnet – und alle Gäste drängten sich an den Schüsseln und teilten dasselbe Besteck, um sich den Teller zu füllen. „Es wäre logistisch aber wohl gar nicht mehr zu meistern gewesen, dass jeder auf seinem Zimmer bleibt“, vermutet Walther. Um Zimmerservice für alle zu gewährleisten, gebe es schlicht nicht genug Personal.

Walther selbst zieht es vor, das Zimmer vorsichtshalber nur zum Essenholen zu verlassen, doch etwa die Hälfte der Gäste würde sich sorglos auf dem Gelände bewegen. „Die Liegen am Pool sind gut belegt, es wird gebadet, Tischtennis und Billard gespielt. Viele tragen draußen auch keinen Mundschutz mehr.“ Drinnen sei ein Mundschutz vorgeschrieben und werde auch kontrolliert.

„No information, no information“ – mangelhafte Informationspolitik

Walther rechnet dem unermüdlichen Personal seinen Einsatz hoch an: „Es ist derselbe Personalstamm, der hier am Tag Dienst hatte, als die Quarantäne begonnen hat. Sie dürfen nach Ende ihres Dienstes nach Hause und müssen auch dort in Quarantäne, dann müssen sie wiederkommen. Sie sind sehr freundlich und bemüht, aber verständlicherweise auch überfordert. Wenn dann an der Rezeption alle mit ihren Fragen Schlange stehen, heißt es dann oft: ,No information, no information‘.“

Auch sei die Informationspolitik der Hotelleitung mangelhaft: Auf dem hoteleigenen Fernsehkanal etwa würde die übliche Promo flimmern, das meiste erführen die Gäste aus dem Internet. Lesen Sie hier: Sandsturm brachte Chaos auf Teneriffa.

Und es passieren Pannen: Am Wochenende wurde jedem Gast ein Zettel unter die Tür gesteckt, in dem er zum Test aufgefordert wurde, weil sein Heimatland ihn ausfliegen lassen wolle. Alle Nationen standen Schlange. Dann stellte sich aber heraus, dass das nur die Briten betraf. Viele Deutsche fühlten sich nach diesem Hotel-Brexit im Stich gelassen.

Walther schildert ein weiteres Problem: Die meisten Gäste seien über 60, viele davon müssten regelmäßig Medikamente nehmen, die von irgendwo besorgt würden: „Manchmal dauert das tagelang.“

Eine Tui-Sprecherin sagte dieser Redaktion, dass Gäste, die über das Reiseunternehmen gebucht hätten, mehrmals täglich über SMS auf dem Laufenden gehalten würden. Kosten entstünden den Urlaub auch bei einer verlängerten Quarantäne nicht.

