Hubschrauberabsturz auf Hawaii: Vermutlich alle Passagiere tot

Honolulu. Der über der US-Inselgruppe Hawaii als vermisst gemeldete Ausflugshubschrauber ist abgestürzt, vermutlich kamen alle sieben Insassen bei dem Unglück ums Leben.

Bislang seien die Überreste von sechs Toten geborgen worden, und es gebe keine Hinweise auf Überlebende, sagte ein Feuerwehrsprecher auf einer Pressekonferenz am Freitag (Ortszeit). Unter den sieben Menschen an Bord des Helikopters sollen auch zwei Kinder gewesen sein.

Hubschrauberabsturz: Bergung wurde wegen Wetter unterbrochen

Die Absturzstelle des Helikopters befindet sich in einem bergigen und schwer zugänglichen Gebiet auf der Insel Kauai. Der Bergungseinsatz wurde am Freitag wegen Nebels und schlechter Sicht unterbrochen und sollte bei Tagesanbruch am Samstag fortgesetzt werden – sofern es die Wetterbedingungen zulassen. Die Unglücksursache war auch Stunden nach dem Absturz weiter unklar.

Such- und Rettungsteams der Küstenwache suchen nach dem vermissten Ausflugshubschrauber.

Foto: Dan Dennison / dpa

Der Besitzer hatte den Hubschrauber als vermisst gemeldet, nachdem dieser nicht zur vereinbarten Uhrzeit von einem Rundflug zurückgekehrt war. An der Suche nach dem Wrack waren Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Küstenwache beteiligt.

