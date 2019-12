Brot und ungewaschene Hände - Experiment zeigt Schimmel-Befall

Schul-Experiment So schnell lassen ungewaschene Hände Brot schimmeln

Idaho Falls. Dieses Schul-Experiment dürfte bei vielen Ekel auslösen. Und genau das dürfte die Absicht der Lehrer von einer Grundschule im US-Bundesstaat Idaho gewesen sein, deren Versuchsanordnung in sozialen Medien zurzeit viral geht.

Die Lehrer führten an der Discovery Elementary School in Idaho Falls (Idaho) ein einmonatiges Experiment für Schüler durch, in dem sie eindrückliche die Auswirkungen ungewaschener Hände auf Brotstücke zeigten.

Schimmel auf Brot: So schnell verdirbt Toast bei ungewaschenen Händen

„Wir haben frisches Brot genommen und es angefasst“, schreibt die eine Pädagogin auf Facebook. Und führt weiter aus: „Ein Stück haben wir nicht angefasst. Eines haben wir mit ungewaschenen Händen angefasst. Ein anderes mit Händen, die wir mit Desinfektionsmittel gesäubert haben. Ein Stück Händen, die wir mit warmem Wasser und Seife gewaschen hatten. Und ein Stück haben wir auf all unseren Chromebooks (Red. Laptops) gerieben.“

Im Anschluss verpackte die Klasse die Toast-Stücke in Gefriertüten und wartete vier Wochen ab, wie das Portal „Today“ berichtet. Die Ergebnisse sind auf Facebook zu sehen.

Laut Experten kann die Wichtigkeit des Händewaschens gar nicht oft genug betont werden. Jeder dritte Deutsche isst einer Umfrage zufolge mit ungewaschenen Händen. In Verruf geraten sind auch die Handtrockner auf Toiletten, die Keimmassen durch die Luft pusten. (les)