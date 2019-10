Junge stirbt in Kita - Staatsanwaltschaft vermutet Stromschlag

Ein sechsjähriger Junge ist in Frankfurt in einer Kita tödlich verletzt worden. Sein Leichnam wird obduziert. War es ein Stromschlag?

Frankfurt/Main. Tragisches Unglück in einer Kindertagesstätte in Frankfurt: Ein sechs Jahre alter Junge ist am Mittwoch offenbar durch einen Stromschlag tödlich verletzt worden. Er wurde noch in eine Klinik gebracht, starb aber dort an den schweren Verletzungen.

Offiziell bestätigt hat die Staatsanwaltschaft einen möglichen Stromschlag als Todesursache noch nicht. Dazu müssten noch die Obduktionsergebnisse abgewartet werden, sagte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag. Die gerichtsmedizinische Untersuchung soll laut „Frankfurter Rundschau“ noch an diesem Donnerstag vorgenommen werden. Das Ergebnis wird für Freitag erwartet.

Die Kita im Frankfurter Stadtteil Seckbach bleibt dem Bericht zufolge zunächst geschlossen. (dpa/jkali)