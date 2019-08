Helmut Krauss ist gestorben - Er war seit 1981 bei "Löwenzahn" dabei

Mainz.. Helmut Krauss war als Hermann Paschulke das Gesicht der ZDF-Sendung „Löwenzahn“ - neben seinem Nachbarn Peter Lustig. Nachdem Lustig 2005 aufhörte, blieb Krauss der Sendung bis zu seinem Tod erhalten. Als Nachbar von Fritz Fuchs erklärte er im Fernsehen Kindern das Weltgeschehen. Jetzt ist Krauss im Alter von 78 Jahren gestorben.

Der Schauspieler, Kabarettist und Synchronsprecher verstarb bereits am vergangenen Montag, wie das ZDF mitteilt. Auch in anderen Sendungen wie etwa „Lindenstraße“ war er zu sehen. „Die ZDF-“Löwenzahn“-Redaktion erinnert sich an Helmut Krauss als jemanden, der das Leben mitten in der stressigsten Arbeit zu genießen wusste“, schreibt der Sender in einer Mitteilung.

Und weiter: „Die Schauspielerei war ihm eine Herzensangelegenheit, insbesondere genoss er den inspirierenden Kontakt und Austausch mit seinen jüngeren Schauspielkolleginnen und -kollegen.

Helmut Krauss tot - Fakten zum Schauspieler:

Helmut Krauss bekannteste Rolle war die des Herrn Paschulke in „Löwenzahn“

Dort spielte er von 1981 bis 2019 mit

Darüber hinaus arbeitete er auch als Synchronsprecher und Theaterschauspieler

Krauss war auch in vielen Fernsehproduktionen und Filmen zu sehen

Zuletzt hatte er im Juni für „Löwenzahn“ vor der Kamera gestanden – also rund 38 Jahre nach dem Dreh seiner ersten Folge der beliebten Kindersendung.

Löwenzahn: Helmut Krass war Hollywood-Synchronsprecher

Krauss war zudem bekannt als Synchronsprecher für zahlreiche prominente Schauspieler, unter anderem für Marlon Brando und Samuel L. Jackson. Für das bekannte Hörspiel-Format „Die drei Fragezeichen“ ging er als Sprecher auf Deutschland-Tour. Auch interessant: Deshalb glaubten viele, dass „Löwenzahn“-Moderator Peter Lustig Kinder hasste.

Peter Fonda verstarb am 16. August in Los Angeles. Der Schauspieler, der durch "Easy Rider" weltberühmt wurde, litt an Lungenkrebs. Er wurde 79 Jahre alt. In dieser Bilderstrecke blicken wir auf die Prominenten, die 2019 gestorben sind. Foto: Michael Kovac/Getty Images

Ingo Kantorek verunglückte bei einem Autounfall auf der A8 am 16. August tödlich. Der „Köln 50667“-Schauspieler saß als Beifahrer neben seiner Frau, die ebenfalls bei dem Unfall ums Leben kam. Kantorek wurde 44 Jahre alt. Foto: dpa

Bestseller-Autor Andrea Camilleri verstarb am 17. Juli in einem Krankenhaus in Rom. Der 93-Jährige hatte wenige Wochen zuvor einen Herzstillstand erlitten. Als Schriftsteller wurde er vor allem mit seiner Krimireihe um den kauzigen "Kommissar Monalbano" bekannt. Foto: dpa

Der Schlagersänger Costa Cordalis ("Anita") verstarb am 2. Juli im Alter von 75 Jahren auf Mallorca. 2004 war er zum ersten Dschungelkönig der deutschen Fernsehgeschichte geworden. Foto: dpa

Max Wright wurde als latent genervter, aber doch liebevoller Familienvater Willie Tanner in der Fernsehserie "Alf" weltbekannt. Bereits im Jahr 1995 war bei ihm Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden. Foto: dpa



Der Filmproduzent Artur „Atze“ Brauner ist einem Bericht zufolge am 7. Juli in Berlin gestorben. Brauner wurde 100 Jahre alt. Er produzierte mehr als 300 Filme, darunter "Der brave Soldat Schweijk", die "Dr. Mabuse"-Reihe, "Die Spaziergängerin vom Sans-Souci" und "Hitlerjunge Salomon". Der in Polen geborene Brauner war der Verfogung durch die Nazis entkommen, verlor im Holocaust aber 49 Verwandte. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam er nach Berlin, wo er bis zu seinem Tod lebte. Foto: Britta Pedersen / dpa

Lisa Martinek verstarb am 28. Juni überraschend während eines Aufenthalts in Italien. Die Schauspielerin hatte in vielen deutschen TV-Produktionen mitgewirkt. Foto: Getty Images

Der Schauspieler Maximilian Krückl starb am 22. Juni - offenbar an einem plötzlichen Herztod. Der Trauerfall wurde erst knapp vier Wochen später bekannt, weil seine Familie zunächst zu geschockt reagierte, um darüber zu berichten. Krückl spielte in Fernsehserien mit wie „Wildbach“, „SOKO Kitzbühel“ und „Forsthaus Falkenau“, ebenso wie in der ARD-Krimireihe „Polizeiruf 110“. Foto: dpa

Sie ging in die Geschichte ein als erste Nachrichtensprecherin Deutschlands: Wibke Bruhns wurde 80 Jahre alt. Sie verstarb am 20. Juni. Foto: imago/STAR-MEDIA

Rolf von Sydow ist am 16. Juni im Alter von 94 Jahren gestorben - einen Tag vor seinem 95. Geburtstag. Foto: Uli Deck / dpa



Seine Erfolge als Sportler und Unternehmer bleiben unvergesslich: Die Formel-1-Legende Niki Lauda ist am 20. Mai "im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen", wie eine Sprecherin mitteilte.

Bekannt wurde sie in den 1950er Jahren mit unschuldigen Liebeskomödien: Doris Day erlag am 13. Mai einer schweren Lungenentzüdung. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Sie war eine der deutschen Charakterdarstellerinnen und eine Ikone des deutschen Films: Nach kurzer schwerer Krankheit starb Hannelore Elsner am 21. April. Foto: Tobias Hase / dpa

Michael Brennicke war jahrzehntelang die Stimme der Beiträge bei „Aktenzeichen XY“ im ZDF. Auch den Schauspielerin Chevy Chase und Dustin Hoffman lieh er seine Stimme. Am 25. März verstarb der Synchronsprecher. Foto: imago

Jan-Michael Vincent wurde vor allem wegen seiner Rolle in der Kultserie "Airwolf" bekannt. Der Schauspieler starb am 10. Februar.



Ludger W. Staby ist tot. Der langjährige Reemtsma-Chef starb im Alter von 83 Jahren. Foto: Marcelo Hernandez / HA

Keith Flint wurde am 4. März tot in seinem Haus gefunden. Der Frontmann der Band The Prodigy wurde 49 Jahre alt. Prodigy-Songs wie "Firestarter", "Breathe" oder "Smack My Bitch Up" wurden zu internationalen Hits. Flint gehört zu den Prominenten, die 2019 gestorben sind. Foto: dpa

Der Kabarettist, Autor und Kommentator Werner Schneyder starb am 2. März in seiner Wohnung in Wien. In Österreich galt Schneyder als einer der größten Kabarettisten der vergangenen Jahrzehnte. In Deutschland war er auch als Sportkommentator bekannt. Mit Dieter Hildebrandt bildete Schneyder über mehrere Jahre ein bekanntes und gefeiertes Kabarett-Duo. Foto: dpa

Der Modedesigner Karl Lagerfeld starb im Alter von 85 Jahren. Am 19. Februar vermeldeten französische Medien die Todesnachricht. Lagerfeld, gebürtiger Hamburger, hatte viele Jahre in Paris gelebt und gearbeitet. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz starb im Alter von 77 Jahren in Zürich, wie sein Management am 16. Februar mitteilte. Ganz war einer der bekanntesten und größten Schauspieler des deutschsprachigen Theaters und Kinos. Er war Träger des Iffland-Ringes, ein Siegelring, der an den „jeweils bedeutendsten und würdigsten Bühnenkünstler des deutschsprachigen Theaters“ auf Lebenszeit verliehen wird. Foto: Rainer Jensen / dpa



Albert Finney ist tot. Der britische Schauspieler („Erin Brockovich“, „James Bond - Skyfall“) starb Anfang Februar. Finney war für seine Nebenrolle in „Erin Brockovich“ für den Oscar nominiert. Foto: William Conran / dpa

Die britische Erfolgsautorin Rosamunde Pilcher ist tot. Sie starb am 7. Februar 2019 im Alter von 94 Jahren. Foto: dpa Picture-Alliance / Jens Kalaene / picture alliance / dpa

Rosamunde Pilcher: Zahlreiche ihrer Bücher wurden auch verfilmt. Foto: Bodo Marks / dpa

Er war schon zu Lebzeiten eine Legende: Der frühere Schalke-Manager Rudi Assauer starb am 6. Februar 2019, er wurde 74 Jahre alt. Foto: imago sport / imago/Revierfoto

2012 war bekannt geworden, dass Assauer an Alzheimer erkrankt ist. Seitdem lebte er weitestgehend zurückgezogen. Foto: dpa Picture-Alliance / SVEN SIMON / picture alliance / Sven Simon



Auf der Facebook-Seite von „Die drei Fragezeichen“ wird Krauss gedankt, dass er die Live-Shows „mit seinem und seiner markanten Stimme beehrt“ habe. Auch auf zahlreichen Theaterbühnen und in vielen Fernsehfilmen wirkte der in Augsburg geborene Künstler mit.

Ziemlich genau vor dreieinhalb Jahren war Krauss’ prominenter „Löwenzahn“-Partner verstorben: Peter Lustig starb am 23. Februar 2016, ebenfalls im Alter von 78 Jahren.

Der gelernte Rundfunktechniker hatte „Löwenzahn“ erfunden – als eine Art Neuauflage der 1979 angelaufenen Sendung „Pusteblume“. 24 Jahre lang erklärte, tüftelte, zimmerte er vor der Kamera, bis es 2005 wegen seiner Lungenkrebs-Erkrankung nicht mehr ging.

Die für ihn typische „Löwenzahn“-Latzhose trug er selbst, als ihm der damalige Bundespräsident Horst Köhler 2007 das Bundesverdienstkreuz verlieh.

Der legendäre Moderator der ZDF-Kindersendung „Löwenzahn“, Peter Lustig, ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren in der Nähe von Husum im Kreise seiner Familie, teilte das ZDF mit. Foto: imago stock&people / imago/United Archives

„Über 25 Jahre war er eine Institution im deutschen Kinderfernsehen und das Gesicht der ZDF-Kultsendung „Löwenzahn““, sagte Programmdirektor Norbert Himmler. Foto: imago stock&people / imago/United Archives

„Wir werden den Mann, der Kinder und Erwachsene immer wieder zu überraschenden Erkenntnissen geführt hat, in lebendiger Erinnerung behalten“, sagte ZDF-Programmdirektor Himmler. Hier ist Lustig mit Schauspieler Helmut Krauss (re) zum 25-jährigen Jubiläum der Kindersendung zu sehen,... Foto: Strussfoto / imago

...der wie Ursula Staack (li) zum Ensemble der Sendung gehörte. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Mehrere Generationen von Kindern, aber auch von Eltern, kannten den Mann mit der Latzhose und Nickelbrille, der in seinem Bauwagen lebte und Natur und Technik einfach und verständlich erklären konnte. Seit 8. Oktober 2006 ist Guido Hammesfahr (li) als Fritz Fuchs in der Nachfolge von Peter Lustig der Moderator der Kinder-Fernsehreihe „Löwenzahn“. Foto: Antje Dittmann / dpa



Lustig war gelernter Rundfunkmechaniker und studierter Elektrotechniker – er kam als Tonmeister zum ZDF. Bei einer Fernsehproduktion für die Sendung Pusteblume 1979 beim ZDF wurde Lustig als Moderator und Hauptdarsteller entdeckt. Er blieb dies auch nach der Umbenennung der Sendung in „Löwenzahn“. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Mehr als zehn Jahre wohnte der charismatische Nickelbrillen-Träger mit seiner Frau Astrid Berge in Bohmstedt auf dem Fresenhof in der Nähe von Husum, bevor beide 2014 nach Berlin zogen. Hier sind beide beim ZDF Sommertreff 2012 im Kolonnadenhof der Museumsinsel in Berlin zu sehen. Foto: imago stock&people

Insgesamt war Lustig in 197 Episoden der Kindersendung zu sehen – anlässlich des 30. Geburtstags der Kindersendung posiert er mit der typischen Blume. Foto: imago stock&people

Am 4. September 2007 wurde ihm von Bundespräsident Horst Köhler das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Foto: imago stock&people

Er erlangte mit seinen Auftritten schnell Kultstatus. Foto: imago stock&people / imago/teutopress



In den 1980er Jahren gehörte Lustig der spirituellen Osho-/Bhagwan-Bewegung an. Foto: Britta Pedersen / dpa

In zweiter Ehe war er mit Elfie Donnelly verheiratet – Autorin von „Bibi Blocksberg“ und „Benjamin Blümchen“. Foto: Sven Simon / imago

Peter lustig hinterlässt vier Kinder sowie neun Enkel. Foto: ZDF/Wolfgang Lehmann



(ba)