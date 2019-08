Niederlande: Mann misshandelt Kind live auf Facebook

In den Niederlanden soll ein 27-Jähriger einen Achtjährigen misshandelt und das live auf Facebook gezeigt haben. Er wurde festgenommen.

Ein achtjähriger Junge soll in den Niederlanden von einem Angehörigen misshandelt worden sein. Es war live auf Facebook zu sehen. (Symbolbild)

Leiden.. Sein eigener Livestream auf Facebook brachte die Polizei auf seine Spur: In den Niederlanden ist ein Mann festgenommen worden, der ein Kind misshandelt und das live bei dem sozialen Netzwerk gezeigt haben soll.

Mehrere Menschen hatten den Stream auf Facebook gesehen und daraufhin die Polizei alarmiert. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht zum Sonntag in Leiden bei Den Haag, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Misshandlung live auf Facebook: Täter gehörte wohl zur Familie

Anhand von Gegenständen auf dem Video konnten die Ermittler die Wohnung identifizieren. Dort trafen sie auf den 27-jährigen mutmaßlichen Täter und einen achtjährigen Jungen. Das Kind musste den Angaben zufolge nicht ärztlich behandelt werden. Es bekomme aber psychische Hilfe.

Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen Angehörigen des Jungen handeln. Der Achtjährige habe keinen festen Wohnort und hielt sich nach Angaben der Polizei nur vorübergehend in der Wohnung auf. Einzelheiten zu der Misshandlung nannte die Polizei nicht.

Immer wieder schockieren Fälle von Kindesmissbrauch oder -misshandlung. In Kalifornien sollen Eltern ihre zehn Kinder brutal gefoltert haben. In Osnabrück wurde eine Frau verurteilt, die ihren Sohn quälte, indem sie ihn nur Müllsäcke tragen ließ.

(dpa/cho)