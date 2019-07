Jesper Juul - Familientherapeut mit 71 Jahren gestorben

Der dänische Familientherapeut und Bestsellerautor Jesper Juul hier in Kopenhagen. Er ist nach langer und schwerer Krankheit am Donnerstag gestorben.

Kopenhagen.. Es müssen Jahre der Qual gewesen sein, sein Sohn Nicolai spricht von unermesslichen Schmerzen, die sein Vater durchleiden musste. Jetzt die traurige Nachricht: Familientherapeut Jesper Juul ist tot, am Donnerstag im Alter von 71 Jahren gestorben.

Der Ratgeber „Nein aus Liebe“ machte ihn berühmt. Lasst Kindern ihre eigene Persönlichkeit und vergesst dabei nicht eure eigene, das war einer seiner Leitsätze. Jesper Juul hat immer wieder betont, wie wichtig es ist, Kindern Raum zu geben und ihnen ihren eigenen Willen zu lassen. Auf der anderen Seite hat er stets an die Eltern appelliert, sich nicht komplett aufzugeben und Kindern zu zeigen, wer der Erwachsene ist.

Jesper Juuls Sohn Nicolai teilte über das Familienberatungsnetzwerk Familiylab, das Juul mitgegründet hatte, die Nachricht zum Tod des Vaters mit der Öffentlichkeit. Sein Vater hatte seit einigen Jahren unter der Autoimmunkrankheit Transverse Myelitis gelitten.

Jesper Juuls ist tot – Sohn verkündete Nachricht im „Familylab“

Jesper Juul sei demnach am Donnerstag, 25. Juli, um 13 Uhr gestorben„Er war im Krankenhaus mit einer erneuten Lungenentzündung und kam, nachdem er sich etwas besser gefühlt hatte, nach Hause. Er ist friedlich in seinem Bett eingeschlafen. Sein unermüdlicher Kampf durch all die unermesslichen Schmerzen, über so viele Jahre, verdient alle Bewunderung“, heißt es auf auf der Website des Familylabs.

Liebe Freunde von Jesper Juul und familylab,

mit tiefer Trauer möchten wir Euch die Nachricht von Jesper Juul’s Sohn Nicolai Juul mitteilen, die wir soeben erhalten haben. Jesper Juul ist heute Nacht von uns gegangen.

Mathias Voelchert, Eleonore d’Harnoncourt & familylab-tTeam — familylab (@familylab_de) July 25, 2019

Jesper Juul – bekannt durch Bücher wie „Dein kompetentes Kind“

Juul wurde vor allem mit seinen Elternratgebern und Erziehungshilfen bekannt, darunter Bestseller wie „Dein kompetentes Kind“, „Nein aus Liebe“ und „Leitwölfe sein“. In all seinen Arbeiten machte er deutlich, dass Kinder zu respektieren sind.

Jesper Juul ist ein gern gesehener Gast in Talkshows gewesen, hier im September 2012 bei der NDR Talkshow in Hamburg.

Foto: imago stock&people

„Kinder werden mit allen wesentlichen menschlichen Qualitäten geboren und haben daher auch dieselbe Verletzlichkeit und Überlebensfähigkeit wie Erwachsene“, ist eine Aussage von Jesper Juul. Nie vergaß er dabei die andere Seite der Beziehung, die Rolle der Eltern. Denn: „Eltern zu sein bedeutet, eine Rolle im Leben einzunehmen, die uns vor große Herausforderungen stellt.“

Es ging ihm als Therapeuten darum, Rat zu geben und das immer mit etwas Humor: „Ich nehme die Menschen ernst, aber nicht ihr Problem.“ Aussagen wie diese erklären, dass er nie aufgab, auch wenn die Beziehungen seiner Klienten in Gefahr waren.

Bestseller-Autor Andrea Camilleri verstarb am 17. Juli in einem Krankenhaus in Rom. Der 93-Jährige hatte wenige Wochen zuvor einen Herzstillstand erlitten. Als Schriftsteller wurde er vor allem mit seiner Krimireihe um den kauzigen "Kommissar Monalbano" bekannt. In dieser Bilderstrecke blicken wir auf die Prominenten, die 2019 gestorben sind. Foto: dpa

Der Schlagersänger Costa Cordalis ("Anita") verstarb am 2. Juli im Alter von 75 Jahren auf Mallorca. 2004 war er zum ersten Dschungelkönig der deutschen Fernsehgeschichte geworden. Foto: dpa

Max Wright wurde als latent genervter, aber doch liebevoller Familienvater Willie Tanner in der Fernsehserie "Alf" weltbekannt. Bereits im Jahr 1995 war bei ihm Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden. Foto: dpa

Der Filmproduzent Artur „Atze“ Brauner ist einem Bericht zufolge am 7. Juli in Berlin gestorben. Brauner wurde 100 Jahre alt. Er produzierte mehr als 300 Filme, darunter "Der brave Soldat Schweijk", die "Dr. Mabuse"-Reihe, "Die Spaziergängerin vom Sans-Souci" und "Hitlerjunge Salomon". Der in Polen geborene Brauner war der Verfogung durch die Nazis entkommen, verlor im Holocaust aber 49 Verwandte. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam er nach Berlin, wo er bis zu seinem Tod lebte. Foto: Britta Pedersen / dpa

Lisa Martinek verstarb am 28. Juni überraschend während eines Aufenthalts in Italien. Die Schauspielerin hatte in vielen deutschen TV-Produktionen mitgewirkt. Foto: Getty Images



Der Schauspieler Maximilian Krückl starb am 22. Juni - offenbar an einem plötzlichen Herztod. Der Trauerfall wurde erst knapp vier Wochen später bekannt, weil seine Familie zunächst zu geschockt reagierte, um darüber zu berichten. Krückl spielte in Fernsehserien mit wie „Wildbach“, „SOKO Kitzbühel“ und „Forsthaus Falkenau“, ebenso wie in der ARD-Krimireihe „Polizeiruf 110“. Foto: dpa

Sie ging in die Geschichte ein als erste Nachrichtensprecherin Deutschlands: Wibke Bruhns wurde 80 Jahre alt. Sie verstarb am 20. Juni. Foto: imago/STAR-MEDIA

Rolf von Sydow ist am 16. Juni im Alter von 94 Jahren gestorben - einen Tag vor seinem 95. Geburtstag. Foto: Uli Deck / dpa

Seine Erfolge als Sportler und Unternehmer bleiben unvergesslich: Die Formel-1-Legende Niki Lauda ist am 20. Mai "im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen", wie eine Sprecherin mitteilte.

Bekannt wurde sie in den 1950er Jahren mit unschuldigen Liebeskomödien: Doris Day erlag am 13. Mai einer schweren Lungenentzüdung. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press



Sie war eine der deutschen Charakterdarstellerinnen und eine Ikone des deutschen Films: Nach kurzer schwerer Krankheit starb Hannelore Elsner am 21. April. Foto: Tobias Hase / dpa

Michael Brennicke war jahrzehntelang die Stimme der Beiträge bei „Aktenzeichen XY“ im ZDF. Auch den Schauspielerin Chevy Chase und Dustin Hoffman lieh er seine Stimme. Am 25. März verstarb der Synchronsprecher. Foto: imago

Jan-Michael Vincent wurde vor allem wegen seiner Rolle in der Kultserie "Airwolf" bekannt. Der Schauspieler starb am 10. Februar.

Ludger W. Staby ist tot. Der langjährige Reemtsma-Chef starb im Alter von 83 Jahren. Foto: Marcelo Hernandez / HA

Keith Flint wurde am 4. März tot in seinem Haus gefunden. Der Frontmann der Band The Prodigy wurde 49 Jahre alt. Prodigy-Songs wie "Firestarter", "Breathe" oder "Smack My Bitch Up" wurden zu internationalen Hits. Flint gehört zu den Prominenten, die 2019 gestorben sind. Foto: dpa



Der Kabarettist, Autor und Kommentator Werner Schneyder starb am 2. März in seiner Wohnung in Wien. In Österreich galt Schneyder als einer der größten Kabarettisten der vergangenen Jahrzehnte. In Deutschland war er auch als Sportkommentator bekannt. Mit Dieter Hildebrandt bildete Schneyder über mehrere Jahre ein bekanntes und gefeiertes Kabarett-Duo. Foto: dpa

Der Modedesigner Karl Lagerfeld starb im Alter von 85 Jahren. Am 19. Februar vermeldeten französische Medien die Todesnachricht. Lagerfeld, gebürtiger Hamburger, hatte viele Jahre in Paris gelebt und gearbeitet. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz starb im Alter von 77 Jahren in Zürich, wie sein Management am 16. Februar mitteilte. Ganz war einer der bekanntesten und größten Schauspieler des deutschsprachigen Theaters und Kinos. Er war Träger des Iffland-Ringes, ein Siegelring, der an den „jeweils bedeutendsten und würdigsten Bühnenkünstler des deutschsprachigen Theaters“ auf Lebenszeit verliehen wird. Foto: Rainer Jensen / dpa

Albert Finney ist tot. Der britische Schauspieler („Erin Brockovich“, „James Bond - Skyfall“) starb Anfang Februar. Finney war für seine Nebenrolle in „Erin Brockovich“ für den Oscar nominiert. Foto: William Conran / dpa

Die britische Erfolgsautorin Rosamunde Pilcher ist tot. Sie starb am 7. Februar 2019 im Alter von 94 Jahren. Foto: dpa Picture-Alliance / Jens Kalaene / picture alliance / dpa



Rosamunde Pilcher: Zahlreiche ihrer Bücher wurden auch verfilmt. Foto: Bodo Marks / dpa

Er war schon zu Lebzeiten eine Legende: Der frühere Schalke-Manager Rudi Assauer starb am 6. Februar 2019, er wurde 74 Jahre alt. Foto: imago sport / imago/Revierfoto

2012 war bekannt geworden, dass Assauer an Alzheimer erkrankt ist. Seitdem lebte er weitestgehend zurückgezogen. Foto: dpa Picture-Alliance / SVEN SIMON / picture alliance / Sven Simon



„Das Beste, was Väter und Mütter für ihre Kinder tun können, ist, gut auf ihre Beziehung als Paar aufzupassen“, heißt es etwa in dem Buch „Liebende bleiben – Kinder brauchen Eltern, die mehr an sich denken“ .

Statt Lehrer zu werden, arbeitete er als Erzieher in Holland und den USA

Jesper Juul wurde 1948 in Dänemark geboren, war Lehrer- Gruppen- und Familientherapeut und Autor. Studiert hatte er bis 1972 Geschichte, Religionspädagogik und europäische Geistesgeschichte. Statt Lehrer zu werden oder eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen, nahm er eine Stellen als Heimerzieher und Sozialarbeiter an.

Er arbeitete in Holland und in den USA, wo er beim Gestalt- und Familientherapeuten Walter Kempler selbst zum Familientherapeuten ausgebildet wurde. 1979 gründete er das Kempler Institute of Scandinavia in Odder bei Aarhus, bis zum Jahr 2004 war er dort Leiter.

Er brachte die Erkenntnisse Kemplers zur Gestalttherapie nach Europa und entwickelte daraus eine neue Therapie- und Beratungsform für Familien. Er avancierte über die Jahre zum internationalen Star der Therapeuten und war ein viel gefragter Interviewpartner und Bestsellerautor.

Seit er 2012 das erste Mal erkrankte, reiste Jesper Juul nicht mehr und lebte in Odder in Dänemark. Auf die Frage, wie man ein guter „Leitwolf“ wird, antwortete er vor zwei Jahren in einem Interview der „Magdeburger Volksstimme“: „Indem Sie bestimmt, freundlich und persönlich sind.“ So einfach ist das.