Mondfinsternis: Wann es am 16. Juli genau losgeht

Darmstadt.. Der Mond verdunkelt sich über Deutschland – und verschwindet teilweise. Magie? Nein – am Dienstag, 16. Juli ist eine seltene partielle Mondfinsternis zu sehen. Besonders daran: Mehr als die Hälfte des Himmelkörpers wird verschwinden

Allerdings: Wer die Mondfinsternis sehen will, muss unbedingt lang aufbleiben, denn ihren Höhepunkt erreicht sie erst um 23.30 Uhr. Insgesamt verschwinden 65 Prozent im Kernschatten der Erde. Besonders: Der Mond wird sich auch noch rostrot färben.

Das Schauspiel beginnt um 20.40 Uhr, bis 23.30 Uhr wird der Schatten größer, dann nimmt er wieder ab. Wer davon Fotos machen will: Besonders gut ist sie wohl im Süden zu sehen. Und: Auf dem Land ist es einfacher, ein klares Fotos zu machen – weil es dort in aller Regel dunkler ist.

Mondfinsternis nur bei Vollmond möglich

Partielle Mondfinsternis: So umwerfend kann das aussehen, wenn der der Mond teilweise vom Erdschatten verdunkelt wird. Am 16. Juli ist das der Fall.

Foto: Silas Stein / dpa

Eine Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond geben. Mond, Erde und Sonne stehen dann auf einer Linie. „Die von der Sonne angestrahlte Erde wirft wie ein Sonnenschirm einen Schatten in den Weltraum“, teilten die Sternenfreunde mit. Wenn der Mond dann durch diesen Schatten laufe, sehe man eine Mondfinsternis.

Es gibt einen Halb- und einen Kernschatten. Wenn der Mond komplett im Kernschatten steht, spricht man von einer totalen Mondfinsternis. Das ist am 16. Juli aber nicht der Fall. Der Mond werde zu rund 65 Prozent in den Kernschatten eintauchen, erklären die Sternenfreunde.

Partielle Mondfinsternis beginnt am 16. Juli um 20.40 Uhr

Am Dienstag gegen 20.40 Uhr wird der Mond den Sternenfreunden zufolge zunächst in den Halbschatten und gegen 22 Uhr dann in den Kernschatten eintauchen. Das Maximum der Finsternis wird demnach gegen 23.30 Uhr sein. Am Mittwochmorgen um 1 Uhr verlässt dann der Mond den Kernschatten wieder, um 2.20 Uhr ist das Spektakel endgültig vorbei.

Diese Grafik zeigt wie eine Mondfinsternis entsteht.

Foto: dpa-infografik GmbH / dpa-infografik

Nach der partiellen Mondfinsternis am 16. Juli ist erst einmal Geduld angesagt. „Dies ist die letzte von Mitteleuropa aus gut sichtbare Mondfinsternis bis zum 16. Mai 2022“, schreiben die Sternenfreunde. Zuletzt waren ein Blutmond und eine Mondfinsternis im Januar in Deutschland zu sehen.

Im Januar 2018 hatte es ein ganz besonderes Spektakel am Himmel gegeben – ein Supermond als „Blue Moon“ mit Mondfinsternis. Und im vergangenen Sommer konnte über Deutschland die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts beobachtet werden – inklusive Blutmond.

Warum die Mond-Faszination eine Renaissance erlebt

Mit dem 50. Jubiläum der ersten bemannten Mission zum Mond am 20. Juli ist der Erdtrabant derzeit in aller Munde. „Der Mond erlebt zur Zeit eine Renaissance“, sagte der früher Astronaut Thomas Reiter der Deutschen Presse-Agentur. Woher die Faszination kommt? Man könne ihn fast jeden Abend am Himmel sehen. Er sei in der Menschheit schon immer Gegenstand von Fantasien und Geschichten gewesen. Und: Er sei nah und erreichbar.

Der Mond ist rund 380.000 Kilometer von der Erde entfernt. Sein Durchmesser beträgt etwa 3470 Kilometer – gut ein Viertel der Erde. (dpa/moi)