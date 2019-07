E-Scooter auf Autobahn nicht erlaubt: Mann tut es trotzdem

Der ADAC hat sieben E-Roller zwischen in der Preisklasse von etwa 2.300 und 6.400 Euro getestet, die eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h erreichen.

Am Montag ist ein Mann mit einem E-Scooter über die A46 in Erkelenz gefahren. Doch an der Autobahnabfahrt empfing ihn die Polizei.