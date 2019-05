"Spirit of Discovery": Neues Kreuzfahrtschiff vor Überführung

Nach der „Spectrum of the Seas“ nun die „Spirit of Discovery“: Nun wurde wieder ein Kreuzfahrtschiff von der Meyer-Werft überführt.

Meyer-Werft „Spirit of Discovery“: Kreuzfahrtschiff in Emden angekommen

Papenburg. Für Kreuzfahrt-Fans ist es immer wieder ein Spektakel: Das Kreuzfahrtschiff „Spirit of Discovery“ ist am Montagmorgen in Emden angekommen. Der 236 Meter lange Luxusliner der Meyer-Werft in Papenburg habe am Morgen den Emder Hafen erreicht, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei.

Trotz des schlechten Wetters sei die rund 40 Kilometer lange Fahrt durch die Ems voll nach Zeitplan gelaufen. Mit der „Spirit of Discovery“ überführt die Meyer-Werft bereits das zweite Kreuzfahrtschiff in diesem Jahr.

Im März hatte die wesentlich größere „Spectrum of the Seas“ (347 Meter Länge) die Fahrt über die Ems absolviert. Mit besonderer Spannung wurde zudem im vergangenen Jahr die Überführung der AIDAnova beobachtet: AIDAnova erreicht die Nordsee – so geht die Reise weiter.

Das neue Kreuzfahrtschiff AIDAnova hat am Montag seinen Weg von der Meyer Werft in Papenburg über die Ems in Richtung Nordsee angetreten. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Das mit Flüssiggas betriebene Schiff legte am Abend in Papenburg ab. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

om Ufer aus beobachteten Schiffsfans das schwierige Manöver auf dem engen Fluss. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Das Großereignis wurde auch medial begleitet: Übertragungswagen des Norddeutschen Rundfunks (NDR) stehen hinter dem Hafenbecken der Meyer Werft. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Eigentlich hatte die AIDAnova bereits am Montagmorgen starten sollen, doch wegen zu niedrigen Wasserstandes war das Ablegen auf den Abend verschoben worden. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa



(dpa/cho(les)