Hannelore Elsner nach schwerer Krankheit überraschend gestorben

Berlin. Die Schauspielerin Hannelore Elsner ist tot. Wie der Anwalt der Familie unserer Redaktion bestätigte, ist die Schauspielerin am Wochenende im Alter von 76 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben.

Hannelore Elsner sei überraschend schwer erkrankt und am Ostersonntag friedlich eingeschlafen, heißt es in einem Statement. „Wir bitten, aus Respekt vor der Privatsphäre der Familie von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen, zumal zu weiteren Details keine Stellung genommen wird.“

Hannelore Elsner hielt Privatleben aus Öffentlichkeit

In den 70er-, 80er- und 90er-Jahren spielte Hannelore Elsner vor allem in TV-Krimis wie „Tatort“ oder „Wolffs Revier“. Das brachte ihr 1994 die Titelrolle ihrer ersten eigenen Serie ein: „Die Kommissarin“, die sie über zehn Jahre verkörperte.

Geboren wurde Hannelore Elsner während des Krieges 1942 im bayerischen Burghausen nahe der österreichischen Grenze. Ihr Privatleben hielt Elsner lange aus der Öffentlichkeit fern. Bereits früh musste Elsner schwere Schicksale verkraften: Als sie fünf Jahre alt war, starb ihr Bruder bei einem Flugzeugangriff. Drei Jahre später starb auch ihr Vater.

Gute Reise liebe #HanneloreElsner! Danke + Auf Wiedersehen mit einem Auszug aus unserem Gästebuch. pic.twitter.com/vcB0sMzlqS — Hotel Palace Berlin (@PalaceBerlin) April 23, 2019

