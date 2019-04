Gullydeckel an Seilen – Polizei spricht nach Anschlag auf Regionalbahn von Mordversuch

Bahn-Anschlag in NRW: Bei Bad Berleburg hingen Gullydeckel an Seilen von einer Brücke, ein Lokführer entkam knapp dem Tod.

Bad Berleburg. Alptraumhaftes Erlebnis für einen Lokführer der Rothaarbahn RB93 bei Bad Berleburg in NRW: Unbekannte ließen in der Nacht zu Samstag Gullydeckel an Seilen von einer Brücke hängen. Die kiloschweren Teile durchschlugen die Frontscheibe des Zuges, der 49-Jährige wurde verletzt und kam nur knapp mit dem Leben davon.

Ermittler stufen den Anschlag als Mordversuch ein – und suchen jetzt dringend nach Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen ließen der oder die Täter mehrere gusseiserne Gullydeckel von einer Straßenüberführung auf die eingleisige Trasse der Regionalbahn hinab. Die Ermittler sprechen aufgrund des Tathergangs von einem planvollen Vorgehen – wahrscheinlich mehrerer Täter.

Zugführer handelte instinktiv richtig

Über die betroffene Strecke führt die von der Hessischen Landesbahn betriebene Linie RB 93, die zwischen Bad Berleburg und dem rheinland-pfälzischen Altenkirchen verkehrt und auch über Siegen führt. Der erste Triebwagen, der am Samstagmorgen als Leerfahrt nach Bad Berleburg unterwegs war, traf um 6.04 Uhr an der Brücke auf das Hindernis.

Von dieser Brücke hingen die Gullydeckel an Seilen.

Foto: Markus Klümper / dpa

„Nur dem instinktiv richtigen Handeln des 49-jährigen Zugführers ist es zu verdanken, dass dieser nur leicht verletzt wurde. Die Gullydeckel trafen genau auf die Frontscheibe des Triebkopfes und zerstörten sie.“ Der oder die Täter hätten den Tod oder zumindest die schwere Verletzung von Personen in dem Zug in Kauf genommen.

Laut ersten Ermittlungsergebnisse könnten die vier Gully-Deckel in der Nacht zu Freitag von einer nahen Kreisstraße gestohlen und bei der Tat in Bad Berleburg verwendet worden sein. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler mögliche Zeugen um dringende Mithilfe.

Die Spurensicherung am Ort des Geschehens dauerte bis Samstagnachmittag. Erst am Donnerstag schossen Unbekannte bei Ladenburg auf einen vorbeifahrenden ICE . (FMG/küp)