Gruppenvergewaltigung im Ruhrgebiet: Täter müssen in Haft

Einer der Angeklagten im Essener Gerichtssaal. Er lockte mit seinen Freunden Mädchen in Autos, sie mussten dann die Männer sexuell befriedigen.

Prozess Gruppenvergewaltigung von Schülerinnen: Täter in Haft

Essen. Das Gericht sprach von „besonders abscheulichen Taten“: Nach einer Serie von Gruppenvergewaltigungen an Schülerinnen im Ruhrgebiet hat das Landgericht Essen fünf junge Männer verurteilt. Sie bekamen am Montag Jugend- und Haftstrafen zwischen drei Jahren und neun Monaten sowie sechs Jahren und drei Monaten.

Die Angeklagten haben laut Urteil zwischen August 2016 und Januar 2018 Schülerinnen unter einem Vorwand in ein Auto gelockt und anschließend an einsamen Orten vergewaltigt. Einige der insgesamt sechs Opfer waren zur Tatzeit erst 16 Jahre alt. Drei der Angeklagten hatten in dem Prozess Geständnisse abgelegt.

Gruppenvergewaltigung in NRW – das Wichtigste in Kürze:

Mehrere Männer haben Schülerinnen in Nordrhein-Westfalen in ein Auto gelockt und sie vergewaltigt

Die Taten sollen zwischen August 2016 und Januar 2018 stattgefunden haben

Fünf der Angeklagten müssen jetzt in U-Haft

Täter nutzten Schutzlosigkeit der Mädchen aus

In der 25 Seiten umfassenden Anklage hatte die Staatsanwaltschaft von sieben erzwungenen Taten gesprochen, zu denen sich die fünf jungen Deutschen mit Schülerinnen trafen.

Dazu hätten Joshua E. (20) aus Wuppertal, Gianni H. (19) aus Essen sowie die Gelsenkirchener Dean Martin L. (18), Enrico F. (24) und ein 17-Jähriger WhatsApp-Gruppen genutzt, um sich über Mädchen auszutauschen und Treffen zu planen. Ein erster Angeklagter legte bereits im Juli ein Geständnis ab.

Ein Angeklagter unterhält sich im Prozess um Gruppenvergewaltigung mit seiner Anwältin.

Foto: Roland Weihrauch / dpa

In der Regel soll sich jeweils einer der Täter einzeln mit einem Mädchen verabredet haben, die anderen seien hinzugekommen. Die Opfer hätten die jungen Männer dann sexuell befriedigen müssen und seien danach nach Hause gefahren. Laut Staatsanwaltschaft hatten die Angeklagten die Schutzlosigkeit der Schülerinnen in „perfider Art und Weise“ ausgenutzt.

Angeklagt waren sieben Fälle der Vergewaltigung. Die Dunkelziffer könnte laut den Ermittlern allerdings noch wesentlich größer sein. (jha/dpa)



