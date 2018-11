Feuer in ICE: Bahnstrecke Köln-Frankfurt wieder frei

Montabaur. Die Bilder des brennenden ICE hatten für große Aufregung gesorgt. Auch die Trasse wurde dabei in Mitleidenshaft gezogen. Nun hat die Bahn wieder freie Fahrt.

Denn: Gut einen Monat nach dem heftigen ICE-Brand rollen die Züge auf der wichtigen Strecke zwischen Köln und Frankfurt/Main wieder auf beiden Gleisen.

„Der Verkehr auf der Schnellfahrstrecke Köln - Rhein/Main ist heute Morgen planmäßig angelaufen“, sagte ein Bahnsprecher am Sonntag. „Es kommt derzeit zu keinen nennenswerten Verspätungen.“

Alle 500 Bahn-Passagiere wurden gerettet

In einem fahrenden ICE war am 12. Oktober ein Feuer ausgebrochen. Alle gut 500 Menschen an Bord wurden gerettet. Fünf erlitten leichte Verletzungen. Das Feuer zerstörte den Zug und beschädigte die Gleise auf rund 60 Metern in Fahrtrichtung. In der Gegenrichtung gab es Schäden auf 14 Metern.

Nach dem Feuer war der Bahnverkehr an der betroffenen Stelle zunächst eingleisig wieder aufgenommen worden. Die Brandursache ist weiter unklar. (W.B./dpa)

