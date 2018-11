Langenscheidt kürt das Jugendwort des Jahres 2018

„I bims“ war das „Jugendwort des Jahres“ 2017. Das Neue wird am Freitag verkündet. Am Mittwoch wird zunächst die Top 10 bekanntgegeben.

Langenscheidt „Jugendwort des Jahres“ – Top 10 wird am Mittwoch verkündet

München. Exting? Zuckerbergen? Oder Lindnern? Der Langenscheidt Verlag kürt wieder „Jugendwort des Jahres“. Welcher Begriff macht 2018 das Rennen? Diese 30 Wörter waren nominiert.

Die Online-Abstimmung für die Top 10 endete am Dienstag. Welche Begriffe es in die engere Auswahl geschafft haben, soll in Kürze bekanntgegeben werden, wie der Verlag auf seiner Website mitteilt.

Am Freitag (16. November) entscheidet dann eine Jury, welcher der zehn Begriffe das neue „Jugendwort des Jahres“ wird.

Einige Beispiele der nominierten Begriffe:

Axelfasching (Axelhaare)

lan (krass)

exting (Schlussmachen per Whatsapp und Co.)

wack (uncool, langweilig)

Borderitis (Allergie gegen Grenzen)

zuckerbergen (stalken)

Snackosaurus (verfressener Mensch)

lindnern (lieber etwas gar nicht machen als etwas schlecht zu machen)

Das „Jugendwort des Jahres“ wird jedes Jahr von Langenscheidt verliehen. Der Grund: Eine Werbemaßnahme für das Jugendsprache-Lexikon des Verlags aus München.

Diese Jugendwörter haben bisher gewonnen:

2008: Gammelfleischparty (Ü-30-Party)

2009: hartzen (auf der faulen Haut liegen)

2010: Niveaulimbo (ständiges Absinken des Niveaus)

2011: Swag (coole Ausstrahlung)

2012: Yolo (You Only Live Once, „Sei’s drum“)

2013: Babo (Chef oder Anführer)

2014: Läuft bei dir (alles perfekt – auch ironisch gemeint)

2015: Smombie (Smartphone + Zombie = Smombie)

2016: fly sein (abgehen)

2017: I bims (Ich bin’s in der „Vong“-Kunstsprache)

