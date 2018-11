Schießerei in Thousand Oaks: Mehrere Verletzte in Restaurant

In der Nähe von Los Angeles hat Mann in einem Restaurant offenbar auf Gäste gefeuert. Die Lage ist derzeit noch nicht unter Kontrolle.

In einem Restaurant in der Stadt Thousand Oaks in der Nähe von Los Angeles hat ein Mann auf Gäste geschossen.

Los Angeles. In der Stadt Thousand Oaks in der Nähe von Los Angeles hat ein Mann Berichten zufolge das Feuer auf Gäste eröffnet. Laut der Feuerwehr der Stadt seien inzwischen Rettungskräfte und auch Feuerwehrleute vor dem Lokal. Medienberichten zufolge soll es mehrere Verletzte geben.

Wie die Zeitung „Ventura County Star“ unter Berufung auf die Polizei berichtete, seien mindestens 30 Schüsse abgefeuert geworden. Der Vorfall begann demnach am späten Mittwochabend (Ortszeit) um etwa 23.20 Uhr in der „Borderline Bar & Grill“, in der Stadt Thousand Oaks in Kalifornien. Die Lage sei noch nicht unter Kontrolle, berichtete der Sender ABC.

Es gebe Berichte, dass noch immer Schüsse abgefeuert würden. Die Polizei suche nach mindestens einem Schützen. Polizei- und Rettungsfahrzeuge sind im Einsatz. Ob sich noch Menschen in dem Lokal befinden war derzeit nicht bekannt. (les/dpa)

