Unwetter in Italien: Pizzeria in Venedig bedient bei Hochwasser

In Italien toben heftige Unwetter. Der Markusplatz in Venedig wurde evakuiert, es gibt erste Tote – auch in anderen Landesteilen.

Sturm und Regen sorgten für Überschwemmungen und Sperrungen in Italien. Acht Menschen kamen ums Leben. Venedig steht unter Wasser. Arbeiter bauten einen Steg auf dem Markusplatz in Venedig auf.

Venedig/Rom/Bozen. Italien ist wie gelähmt: Heftige Unwetter haben weite Teile des Landes getroffen und mindestens neun Menschen das Leben gekostet. In St. Martin in Thurn in Südtirol wurde am Montagabend ein freiwilliger Feuerwehrmann von einem Baum erschlagen, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.

In der Provinz Frosinone südlich von Rom kamen am Montag zwei Menschen ums Leben, als ein Baum auf ihr Auto stürzte. In Terracina in der Region Latium, in Neapel und in Savona in Ligurien starben insgesamt drei Menschen. Schon am Sonntag waren mindestens fünf Menschen gestorben.

Die Schlechtwetterfront mit Starkregen und Sturmböen lähmte das Land praktisch von Nord bis Süd. Schulen und Kindergärten blieben in vielen Regionen geschlossen, darunter in Venetien, in Ligurien, in ganz Rom und in Teilen der Toskana. Auch am Dienstag sollten sie in vielen Orten, darunter in Rom, zu bleiben.

Unwetter in Italien – das Wichtigste in Kürze:

Weite Teile Italiens werden von Unwettern heimgesucht

Mehrere Menschen kamen ums Leben

Starke Regenfälle und Sturmböen sorgen für Überschwemmungen und schwere Schäden

Venedig ist überflutet

Pizzeria in Venedig schließt nicht wegen dem bisschen Wasser

Auf Facebook sorgt aktuell ein Video aus einer Pizzeria für Erstaunen, die sich offensichtlich in Venedig befindet. Die Aufnahmen zeigen, wie das Wasser mehr als knöchelhoch in dem Restaurant steht.

Doch die Kellner und Köche denken gar nicht daran, den Betrieb einzustellen – auch die Gäste scheinen sich nur wenig durch die Umstände beeindrucken zu lassen. Und so wird mit Plastiktüten über den Schuhen Pizzen serviert und in Gummistiefeln gegessen. Das Video wurde mittlerweile (Stand Dienstagmittag) über 150.000 Mal auf Facebook geteilt.

Venedig steht unter Wasser

Venedig: Ein Mann geht über eine überflutete Straße.

Foto: Andrea Merola / dpa

In Venedig wurden am Montagnachmittag 156 Zentimeter über dem Meeresspiegel gemessen. Das bedeutet, dass 70 Prozent der historischen Altstadt überflutet sind. Und das Wasser in der Unesco-Welterbestadt sollte weiter steigen. Bürgermeister Luigi Brugnaro rief alle Bewohner auf, zu Hause zu bleiben. Im Hinterland, im bekannten Skiort Cortina d’Ampezzo, mussten Dutzende Menschen ihre Häuser räumen.

Brugnaro teilte auf Twitter Fotos sowie ein Video vom Einsatz der Rettungskräfte in Venedig.

#Maltempo #29ottobre ⚠️ | Continua il sopralluogo in Piazza San Marco con i direttori del @comunevenezia e delle società partecipate



A #Venezia un grande coordinamento tra Forze dell'Ordine e istituzioni per salvaguardare, tutti insieme, i cittadini e la #Città



[staff] pic.twitter.com/oPM32aSNCe — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) October 29, 2018

In Ligurien war ebenfalls höchster Alarm. Der Zivilschutz sprach von einer Sturmflut mit Wellen, die bis zu sieben Meter erreichen könnten, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. Alle Häfen wurden geschlossen.

Ankommende Schiffe müssten vor der Küste auf ein Ende des Sturmes warten, teilte Regionalpräsident Giovanni Totti am Montagabend in Genua mit. In dem Ort Monterosso in der Touristengegend Cinque Terre mussten die Menschen Erdgeschosswohnungen verlassen.

Italien von Unwettern heimgesucht

Auch der internationale Flughafen Cristoforo Colombo in Genua war am Dienstagmorgen dicht. Alle Flüge seien gestrichen worden, meldete Ansa.

Eine Google-Maps-Karte zeigt Orte, an denen der Sturm besonders wütet.

In Rom knickten zahlreiche Bäume im Zentrum um, Autos wurden zerquetscht, Straßen gesperrt. Das Kolosseum, der Palatin-Hügel und die Kaiserforen wurden für Besucher gesperrt.

Wasser unter auch vor dem Kolloseum in Rom.

Foto: Andrew Medichini / dpa

Weiter im Süden blieben Schiffe im Hafen, so wurde zwischen Neapel und der Insel Ischia der Verkehr eingestellt. In Alghero auf Sardinien sprachen Medien von Hagelkörner so groß wie Tischtennisbälle. Am Dienstag sollte sich das Wetter ein wenig bessern, jedoch warnte der Wetterdienst 3B Meteo vor neuen Unwettern im Nordwesten.

In Südtirol rief der Zivilschutz die höchste Alarmstufe Rot aus, das bedeute, dass ein „Katastrophenfall“ möglich sei. „Der Boden kann nur mehr wenig Wasser aufnehmen“, erklärte die Feuerwehr. Damit steige die Gefahr für weitere Erdrutsche. Auch die Flüsse dürften weiter anschwellen.

Brenner-Autobahn ist zeitweise dicht, ADAC warnt

Die Brenner-Autobahn war zeitweise gesperrt, wurde am Montagmorgen aber wieder geöffnet. Sie sei wieder in beiden Richtungen befahrbar, sagte ein Sprecher des Autobahnbetreibers. Der ADAC riet aber dazu, den Brennerpass aktuell großräumig zu umfahren, zum Beispiel über die Tauernautobahn (A10). Die Umfahrung hänge jedoch von Start und Ziel der Reise ab, erklärte ein ADAC-Sprecher.

Rom: Ein umgestürzter Baum ist auf ein Auto gekippt.

Foto: Angelo Carconi / dpa

Die wichtige Verkehrsachse war zwischen Brenner und Sterzing auf italienischer Seite gesperrt, nachdem am Sonntag nach einem Unwetter Erdmassen auf die Fahrbahn gerutscht waren. Mehrere Autos wurden erfasst und steckten fest, wie auf Videos der Feuerwehr zu sehen war. Laut lokalen Medien gab es einen Leichtverletzten. Auch die Zugstrecke wurde vorübergehend gesperrt.

Auch Kroatien ist betroffen. Der staatliche Wetterdienst erließ am Montagmorgen für die gesamte kroatische Küstenregion die höchste Warnstufe.

Die Autobahnen rund um die nördliche Hafenstadt Rijeka wurden nach Medienberichten wegen Starkregens vorerst für den Verkehr gesperrt. Wegen Sturms mit Orkanböen fielen zwischen Dubrovnik und Rijeka zahlreiche Fährverbindungen vom Festland zu den Inseln aus.

Meldungen zum Wetter gab es auch aus der Schweiz: Wegen starken Schneefalls waren mehrere Alpenpässe gesperrt. Darunter ist auch der Gotthardpass.

In Österreich sollten angesichts von Hochwasser und drohender weiterer Regenfälle die Schulen in Teilen Kärntens und in Osttirol am Dienstag geschlossen bleiben, so die Behörden. Sorgen bereitet auch der Sturm.

Forscher warnen vor Klimawandel

Zuletzt kam es rund ums Mittelmeer immer wieder zur heftigen Unwettern. Besonders hart trafen Wetterkapriolen in diesem Jahr Mallorca.

Busse stehen am 21. Oktober auf einer überfluteten Straße, nachdem ein Hagelsturm Rom heimgesucht hatte.

Foto: Massimo Percossi / dpa

Forscher glauben: Der Klimawandel macht Wetterkapriolen extremer. „Die Temperatur der Meeresoberflächen hat sich durch die globale Erwärmung verändert“, sagt Peter Hoffmann, Meteorologe am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). „Im Mittelmeer weist sie in diesem Jahr fast wieder einen Rekord auf.“

Dadurch habe sich die Dynamik des Wetters verändert. „Es muss nicht unbedingt sein, dass die Häufigkeit von diesen Wetterextremen zunimmt, aber es ist wahrscheinlich, dass die Intensität zunimmt.“ Starke Regenfälle werden also extremer, die Gefahr von Überschwemmungen steigt. Zuletzt hatte der Weltklimarat vor drastischen Folgen für die Umwelt gewarnt. (dpa/jha/ba)

