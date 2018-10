Mallorca-Unwetter: Vermisster Junge tot geborgen

Mallorca-Unwetter: Hier versinkt ein Auto fast in den Fluten

Palma. Mehr als eine Woche lang haben die Einsatzkräfte auf Mallorca nach einem vermissten Jungen gesucht – nun haben die Suchtrupps seine Leiche gefunden. Das berichteten spanische Medien am Mittwoch unter Berufung auf die zuständigen Behörden. Damit ist die Zahl der Todesopfer nach der verheerenden Flutkatastrophe auf der beliebten Urlaubsinsel auf 13 gestiegen.

Hunderte Helfer von Polizei, Feuerwehr und Militär waren an der Suche beteiligt. Schließlich fanden sie den leblosen Körper des Jungen in der Nähe des besonders hart von der Flut getroffenen Ortes Sant Llorenç des Cardassar. Die Familie sei bereits benachrichtigt worden, schrieb die Zeitung „El País“.

In den spanischen Medien gab es unterschiedliche Angaben über das Alter des Jungen, manche schrieben, er sei acht Jahre alt gewesen, andere sprachen von sechs Jahren. Die Familie ist besonders schlimm von den Folgen der schweren Sturzflut betroffen: Die Mutter war mit ihren Kindern im Auto von den Wassermassen überrascht worden und starb ebenfalls. Die siebenjährige Schwester wurde von einem Deutschen in letzter Minute gerettet .

Zerstörte Autos, überschwemmte Straßen: Heftige Unwetter haben auf Mallorca mehrere Menschen getötet und schwere Schäden verursacht. Foto: SOCIAL MEDIA / REUTERS

Das Unwetter wütete vor allem im Osten der Ferieninsel. In Sant Llorenç überfluteten die Wassermassen ganze Straßenzüge. Foto: SOCIAL MEDIA / REUTERS

Am Mittwoch waren zahlreiche Helfer auf den Straßen im Einsatz, um nach vermissten Personen zu suchen. Foto: Isaac Buj / dpa

Auch dieses Auto wurde von den Wassermassen mitgerissen. Foto: ENRIQUE CALVO / REUTERS

In der Stadt Sant Llorenç des Cardassar, die das Unwetter am stärksten traf, zeigte sich den Menschen ein Bild der Verwüstung: Ein Autowrack und Trümmer liegen nach einem schweren Unwetter an einem Haus. Foto: Clara Margais / dpa



Unzählige Autos wurden durch das schwere Unwetter beschädigt. Zahlen zu der Höhe der Sachschäden gab es zunächst nicht. Foto: SOCIAL MEDIA / REUTERS

Der heftige Regen und die Fluten verwüsteten unzählige Gassen. Foto: ENRIQUE CALVO / REUTERS

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez ließ im Parlament in Madrid eine Schweigeminute einlegen. Mehrere Menschen sind auf Mallorca ums Leben gekommen. Foto: SUSANA VERA

Vom Regen zerstörte und verschüttete Autos vor einem Geschäft in der Gemeinde Sant Llorenç. Foto: Isaac Buj / dpa

Einsatzkräfte versammelten sich am Mittwoch an der Hauptstraße von Sant Llorenç des Cardassar, der Stadt, die am stärksten vom Unwetter betroffen war. Foto: Joan Llado / dpa



Eine Szene aus der Nacht zum Mittwoch: Helfer auf einer überschwemmten Autobahn. Foto: Guardia Civil / dpa



Verdienstmedaille für Retter

Der Retter aus Brandenburg soll nun mit einer Verdienstmedaille geehrt werden. Die Auszeichnung werde Daniel Thielk im November verliehen, zitierte das „Mallorca Magazin“ am Mittwoch den Fremdenverkehrsverband von Mallorca.

„Ich habe sie am Arm aus dem reißenden Strom gezogen. Sie wollte mich gar nicht mehr loslassen“, hatte Thielk nach der Rettung dem Sender RTL erzählt. Die Familie des Mädchens hatte dem Deutschen vor wenigen Tagen persönlich für seinen Einsatz gedankt.

Am Abend sollte mit einem Trauergottesdienst in dem Ort Manacor der Toten gedacht werden. An der Messe wollte nach Angaben des spanischen Fernsehens auch das Königspaar teilnehmen. Felipe und Letizia hatten bereits Ende vergangener Woche das betroffene Gebiet besucht.

Drei Deutsche unter den Opfern

Unter den Todesopfern sind auch drei Deutsche im Alter von 57, 61 und 63 Jahren. Die Rettungskräfte hatten die Leichen am vergangenen Mittwoch und Donnerstag entdeckt. Der 57-Jährige war ein Redakteur der Tageszeitung „Neue Presse“ aus Hannover. Die beiden anderen sollen seit Längerem auf der Balearen-Insel gelebt haben.

Von der Flut betroffen war vor allem der Osten Mallorcas, aber auch in anderen Teilen der Insel kam es zu Überflutungen und Stromausfällen. Nach heftigem Sturzregen wurden mancherorts Straßen innerhalb kürzester Zeit in reißende Flüsse verwandelt.

Han caído 180 litros en Sant Llorenç la noche de este martes, una tormenta que ha provocado desbordamiento del torrente https://t.co/Toivy8TsDF pic.twitter.com/CBWrZt8PZl — Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) October 9, 2018

Fünf Meter hohe Flutwelle

Dramatische Szenen gab es vor allem in der 8000-Einwohner-Gemeinde Sant Llorenç rund 60 Kilometer östlich der Hauptstadt Palma, wo es die meisten Todesopfer gab. Dort trat ein Sturzbach über die Ufer, zahlreiche Autos wurden von den Wassermassen mitgerissen und Häuser unter Wasser gesetzt. Bewohner versuchten verzweifelt, das Wasser mit Eimern aus ihren Häusern zu schippen.

Derweil haben Experten errechnet, dass die Flutwelle, die am Abend des 9. Oktober vermutlich alle der 13 Opfer in den Tod gerissen hat, mindestens fünf Meter hoch gewesen sein muss. Die „Mallorca Zeitung“ schrieb unter Berufung auf die Koordinatoren der Rettungsaktionen, es habe sich um einen so genannten „umgekehrten Tsunami“ gehandelt, bei dem sich Wasser in den Bergen ansammelt und dann ins Tal schießt – wobei es alles mitreißt, das im Weg ist. (dpa/mbr)

