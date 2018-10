Mallorca: Zwei Deutsche nach heftigen Unwettern vermisst

Mallorca-Unwetter: Hier versinkt ein Auto fast in den Fluten

Palma. Ausnahmezustand in Teilen von Mallorca: Heftige Regenfälle haben auf der Baleareninsel viele Straßen in reißende Flüsse verwandelt. In der Gemeinde Sant Llorenç im Osten Mallorcas trat am Dienstag ein Sturzbach über die Ufer.

Die Wassermassen rissen dort am Abend zahlreiche Autos mit, wie auf Bildern und Videoaufnahmen von Medien und des Wetterdienstes der Balearen zu sehen war. Es soll mehrere Verletzte und Tote gegeben haben.

Auch zwei Deutsche werden vermisst. Rettungskräfte suchten außerdem weiterhin nach einem fünfjährigen Junge, der seit dem Sturzregen am Dienstagabend verschollen sei, wie der mallorquinische Notdienst am Donnerstagmorgen auf Twitter meldete. Das spanische Fernsehen berichtete, bei den Deutschen handele es sich um ein Ehepaar, das am Mittwochabend als vermisst gemeldet worden sei.

Die Suche nach dem vermissten Jungen wird heute fortgesetzt. Nach den Überschwemmungen wird jetzt auch nach zwei Personen deutscher Nationalität gesucht. — 112 Illes Balears (@112IllesBalears) October 11, 2018

Insgesamt sind bislang zehn Todesopfer bekannt. Bei den bisher geborgenen Toten handele es sich um sechs Männer und vier Frauen, so die Einsatzkräfte. Drei der Opfer seien Ausländer - ein Paar aus Großbritannien und eine Holländerin. Ein Mann habe noch nicht identifiziert werden können.

Innerhalb von nur zwei Stunden stürzten dort am Dienstagabend nach Angaben des Wetterdienstes 233 Liter Wasser vom Himmel. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr sind in Deutschland im Schnitt 850 Liter pro Quadratmeter heruntergegangen.

Han caído 180 litros en Sant Llorenç la noche de este martes, una tormenta que ha provocado desbordamiento del torrente https://t.co/Toivy8TsDF pic.twitter.com/CBWrZt8PZl — Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) October 9, 2018

Hotelgast: „Aus einigen Lampen kommt Wasser heraus“

Das Unwetter verursachte auch in anderen Regionen der Insel Chaos und Überschwemmungen. Betroffen war aber vor allem der Osten Mallorcas. Mehrere Landstraßen und Häuser waren dort unter Wasser.

Ein Tourist, der seinen Urlaub in einem Hotel im Küstenort Cala Mandia verbringt, wurde in der Onlineausgabe der „Mallorca Zeitung“ mit den Worten zitiert: „Hier waren heute zwei Wirbelstürme zu sehen, zum Glück nur auf dem Meer. Zwischendurch geht im Hotel der Strom aus, und aus einigen Lampen kommt Wasser heraus.“

Betroffene erzählten von dramatischen Augenblicken: „Ich bin ums Überleben geschwommen“, sagte ein junger Mann im spanischen Fernsehen. Ihm stand die Panik noch im Gesicht. Rentner Manuel Torescussa wurde von den Wassermassen in der Nähe von Sant Llorenç in seinem Auto erwischt. „Ich konnte gerade noch aus einem Fenster ins Freie klettern und musste dann 500 Meter schwimmen, fast meine gesamte Kleidung blieb dabei an einem Metallzaun hängen“, erzählte er der Zeitung „Diario de Mallorca“.

Noch bis Mittwochmittag Warnstufe Gelb

Ministerpräsident Pedro Sánchez flog am frühen Nachmittag auf die Insel, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Dabei lobte er vor allem die unermüdliche Arbeit der Einsatzkräfte und versprach, dass die Regierung der Region helfen werde, die zerstörten Gebiete wiederaufzubauen. Auch das spanische Königshaus sprach den Betroffenen via Twitter seine Solidarität aus.

Auf Mallorca hatte es schon seit Montag sehr heftig geregnet, ortsweise auch gehagelt. Durch das Unwetter kam es nach Medienberichten auf dem Flughafen von Palma am Montag und Dienstag zu Verzögerungen. Aus Sicherheitsgründen sei der zeitliche Abstand zwischen den Landungen vergrößert worden, hieß es.

Zerstörte Autos, überschwemmte Straßen: Heftige Unwetter haben auf Mallorca mehrere Menschen getötet und schwere Schäden verursacht. Foto: SOCIAL MEDIA / REUTERS

Das Unwetter wütete vor allem im Osten der Ferieninsel. In Sant Llorenç überfluteten die Wassermassen ganze Straßenzüge. Foto: SOCIAL MEDIA / REUTERS

Am Mittwoch waren zahlreiche Helfer auf den Straßen im Einsatz, um nach vermissten Personen zu suchen. Foto: Isaac Buj / dpa

Auch dieses Auto wurde von den Wassermassen mitgerissen. Foto: ENRIQUE CALVO / REUTERS

In der Stadt Sant Llorenç des Cardassar, die das Unwetter am stärksten traf, zeigte sich den Menschen ein Bild der Verwüstung: Ein Autowrack und Trümmer liegen nach einem schweren Unwetter an einem Haus. Foto: Clara Margais / dpa



Unzählige Autos wurden durch das schwere Unwetter beschädigt. Zahlen zu der Höhe der Sachschäden gab es zunächst nicht. Foto: SOCIAL MEDIA / REUTERS

Der heftige Regen und die Fluten verwüsteten unzählige Gassen. Foto: ENRIQUE CALVO / REUTERS

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez ließ im Parlament in Madrid eine Schweigeminute einlegen. Mehrere Menschen sind auf Mallorca ums Leben gekommen. Foto: SUSANA VERA

Vom Regen zerstörte und verschüttete Autos vor einem Geschäft in der Gemeinde Sant Llorenç. Foto: Isaac Buj / dpa

Einsatzkräfte versammelten sich am Mittwoch an der Hauptstraße von Sant Llorenç des Cardassar, der Stadt, die am stärksten vom Unwetter betroffen war. Foto: Joan Llado / dpa



Eine Szene aus der Nacht zum Mittwoch: Helfer auf einer überschwemmten Autobahn. Foto: Guardia Civil / dpa



In der Hauptstadt und auch am Ballermann östlich von Palma war die Lage aber weitgehend normal. Trotzdem herrsche noch bis Mittwochmittag auf der ganzen Insel Warnstufe Gelb wegen Starkregen und Gewitter. Am Donnerstag kehre das Strandwetter zurück, schrieb die „Mallorca Zeitung“.

Außenminister Heiko Maas (SPD) zeigt sich über die Nachrichten aus Mallorca erschüttert. „Diese Naturkatastrophe hat viele Menschen völlig überrascht“, erklärte er am Mittwoch. „Unsere Gedanken sind bei all denen, die Freunde oder Familienangehörige verloren haben oder noch vermissen. Wir wünschen den Betroffenen in diesen schweren Stunden Kraft und Zuversicht.“

Der spanische Tennisspieler Rafael Nadal räumte mit den Bewohnern den Schlamm aus ihren Häusern.

Foto: Jordi Cotrina / dpa

Die Rettungsteams waren mit rund 400 Hilfskräften im Einsatz. Oberste Priorität hatte zunächst den ganzen Tag lang die Suche nach Vermissten. Neben Dutzenden Fahrzeugen wurden auch vier Hubschrauber, ein Flugzeug und ein Schiff eingesetzt. Auch der aus Mallorca stammende Tennisspieler Rafael Nadal half mit. Er bot an, die Räume seiner Sportzentren auf der Insel zur Verfügung zu stellen. „Trauriger Tag auf Mallorca. Mein tiefes Beileid gilt den Angehörigen der verstorbenen und Verletzten“, schrieb er auf Twitter.

Día triste en Mallorca. Mi más sincera condolencia a los familiares de los fallecidos y heridos por las graves inundaciones en San Llorenç. Tal y como hicimos ayer volvemos a ofrecer hoy las instalaciones de @rnadalacademy para todos los afectados que necesiten alojamiento — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2018

Immer wieder kommt es auf der Insel zu Überschwemmungen. Erst im Juli hatte das Wetterphänomen Meteotsunami für überflutete Straßen im Nordosten Mallorcas gesorgt.

Mallorca: Drei Dinge, die man über die Lieblingsinsel der Deutschen wissen muss Mallorca: Welcher Strand ist der schönste? Wie hoch ist 2018 die Touristensteuer? Drei Dinge, die man wissen muss. Mallorca: Drei Dinge, die man über die Lieblingsinsel der Deutschen wissen muss

Auch in anderen Teilen Spaniens kam es zu heftigen Unwettern. Handyvideos zeigen zum Beispiel auch starke Überschwemmungen in Barcelona.

Heftige Unwetter in Spanien Ein Handyvideo zeigt Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen in Barcelona. Heftige Unwetter in Spanien

(dpa/cho/les)



