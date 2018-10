Bei den Dreharbeiten zu „You Are My Friend“, mit Tom Hanks, kam es zu einem tödlichen Unfall. Ein Mitarbeiter stürzte von einem Balkon.

In der Filmbiografie „You Are My Friend“ spielt Tom Hanks den amerikanischen TV-Moderator Fred Rogers.

Dreharbeiten „You Are My Friend“ mit Tom Hanks: Mitarbeiter stirbt am Set

Los Angeles. Bei den Dreharbeiten für einen Film mit Oscar-Preisträger Tom Hanks (62) ist ein Mitarbeiter tödlich verunglückt, wie US-Medien am Freitag berichteten. Der Mann, der zuvor als Soundmixer an Filmen wie „The Avengers“ und „Jack Reacher“ mitgewirkt hatte, war am Set im US-Staat Pennsylvania nach Angaben der Polizei von einem Balkon eines Apartmenthauses mehrere Stockwerke in die Tiefe gestürzt. Nach dem Unfall am Donnerstagabend (Ortszeit) sei er im Krankenhaus gestorben.

Das für den Film „You Are My Friend“ zuständige Studio Sony Pictures sprach von einer „niederschmetternden Tragödie“. Der Vorfall werde untersucht, zitierte die Zeitung „Tribune Review“ aus der Mitteilung des Studios.

Der Unfall passierte während einer Pause

Der 61-jährige Soundexperte soll während einer Pause auf dem Balkon gestanden und dort möglicherweise einen medizinischen Anfall erlitten haben, der zu dem Sturz führte, hieß es.

Die Filmbiografie „You Are My Friend“ dreht sich um den amerikanischen TV-Moderator Fred Rogers (1928-2003), der für seine Warmherzigkeit bekannt war. Eine zentrale Rolle spielt seine wachsende Freundschaft mit einem anfangs zynischen Journalisten. Der Film von Regisseurin Marielle Heller soll 2019 in die Kinos kommen.

Schauspieler, Regisseur, Produzent und jetzt auch noch Schriftsteller

Im Februar hatte Tom Hanks mit einer zweiten Karriere überrascht: Er veröffentlichte ein Buch. „Schräge Typen“ heißt sein literarisches Debüt auf Deutsch, eine Sammlung von Kurzgeschichten, die bei Piper erschien.

„Ich war mein Leben lang von großen Geschichtenerzählern umgeben und möchte, wie ein begeisterter Schüler, selbst ein paar erzählen“, sagte Hanks dem Magazin „New Yorker“ schon 2014. Damals war dort, zur Überraschung aller, eine erste Story von ihm erschienen. Ein Verleger spornte ihn zu mehr an – und damit war sein Autorenschicksal besiegelt. (dpa/msb)

