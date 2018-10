Chemie-Nobelpreis: Zwei-US-Amerikaner und ein Brite teilen sich Auszeichnung

In Stockholm wird verkündet, wer in diesem Jahr die Nobelpreise bekommt.

Stockholm/Berlin. Der träger des Nobelpreises für Chemie steht fest. Die Auszeichnung geht in diesem Jahr zur Hälfte an Frances Arnold (USA) und zur anderen Hälfte an George Smith (USA) and Gregory Winter (Großbritannien) für ihre Beiträge zur Entwicklung einer grünen chemischen Industrie. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mit.

Anfang dieser Woche wurden bereits weitere Preisträger bekanntgegeben. Bereits am Montag wurden die Träger des Medizin-Nobelpreises genannt: Für die Entwicklung spezieller Krebstherapien wurden der US-Amerikaner James Allison und der Japaner Tasuku Honjo ausgezeichnet.

Der Physik-Nobelpreis geht in diesem Jahr zur Hälfte an Arthur Ashkin (USA) für die Entwicklung einer optischen Pinzette, zur anderen Hälfte an Gérard Mourou (Frankreich) und Donna Strickland (Kanada) für ihre Methode zur Erzeugung von hochintensiven, ultra-kurzen optischen Pulsen. (dpa/jkali)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.