Nobelpreis 2018: Was man über die Auszeichnung wissen muss

Hermann Hesse (1877-1962) erhielt 1946 den Literaturnobelpreis. „Demian“, „Steppenwolf“ und „Das Glasperlenspiel“ gehören zu seinen bekanntesten Werken. Die Jury ehrte ihn für eine „inspirierte Verfasserschaft, die (...) neben Kühnheit und Tiefe zugleich klassische Humanitätsideale und hohe Stilwerte vertritt“. Diese Aufnahme von seinem Sohn Martin Hesse zeigt den Schriftsteller 1952 in seiner Bibliothek in der Casa Hesse (Casa Rossa) in der Schweizer Ortschaft Montagnola. In diesem Haus lebte er von 1931 bis zu seinem Lebensende 1962.

Foto: akg-images GmbH / © epd-bild / akg-images / Martin