Daniel Küblböck: Frau berichtet von Fahrt der Aidaluna

Meschede. Der Atlantik ruht. Wellen schwappen leise an die Schiffswand. Am Horizont klettert langsam die orangefarbene Sonne empor. Passagiere stehen an der Reling und filmen den Moment mit ihren Handys. Erinnerungen an einen grauenhaften Morgen.

Eine Stunde zuvor sind die Urlauber auf der Aidaluna von den eindringlichen Worten des Kapitäns geweckt worden. „Daniel Kaiser-Küblböck, bitte melden Sie sich sofort an der Rezeption.“ Es ist der Morgen, an dem der 33-jährige Sänger vor Neufundland ins offene Meer gesprungen ist. Er gilt seither als vermisst.

„Wir liefen an diesem Tag wie Falschgeld über das Schiff“, berichtet eine Frau aus Meschede, die in Begleitung die Kreuzfahrt von Hamburg nach New York mit dem tragischen Ereignis unternommen hat. Ihren Namen möchte die 59-Jährige nicht nennen. Der Trubel sei groß genug gewesen. Seit Sonntag ist sie wieder in Deutschland. „Die Stimmung war gespenstisch. Niemand wusste, wie er mit dieser Situation umgehen sollte. Immer wieder schauten wir aufs Meer hinaus.“ Unbewusst oder bewusst tasteten die Blicke die Oberfläche ab.

Rastlose Kreuzfahrer

Statt wie geplant in St. John’s (Neufundland/Kanada) festzumachen, zog das Schiff immer wieder große Kreise und Quadrate um die errechnete Stelle, an der Kaiser-Küblböck über Bord gegangen war. „Keinen hielt es lange an einem Ort“, beschreibt die Urlauberin die Rastlosigkeit der Kreuzfahrer. „Abends waren wir froh als das Schiff abdrehte. In Richtung kanadische Küste und in die Normalität.“ Es gab immer wieder Durchsagen und viele Gerüchte unter den 2500 Passagieren.

Der Popsänger und frühere Casting-Show-Star Daniel Küblböck. Der 33-Jährige ist bei einer Kreuzfahrt im Nordatlantik über Bord gegangen und wird seither vermisst. Die Karriere des Casting-Show-Stars in Bildern. Foto: dpa Picture-Alliance / Revierfoto / picture alliance / dpa

Der Sänger und Entertainer, der zuletzt unter dem Namen Daniel Kaiser-Küblböck auftrat, wurde bekannt, als er in den Jahren 2002 und 2003 an der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) teilnahm. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Küblböck schaffte es bis ins Halbfinale von „DSDS“. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Er belegte den dritten Platz hinter Alexander Klaws (l.) und Juliette Schoppmann. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Nach seinem Auftritt bei RTL nahm sich Musikproduzent und TV-Star Dieter Bohlen dem damals 17-Jährigen an und wurde sein Mentor. Foto: Boris Roessler / dpa



Eigentlich absolvierte er eine Ausbildung zum Kinderpfleger. Aber nur Monate nach seinem Ausscheiden bei DSDS veröffentlichte der am 27. August 1985 im bayerischen Hutthurm geborene Küblböck mit beträchtlichem Erfolg sowohl das Album „Positive Energie“ als auch – mit gerade einmal 18 Jahren – seine Autobiografie „Ich lebe meine Töne“. Foto: imago stock&people / imago/Scherf

Mit seiner Single „You Drive ME Crazy“ kam der Teenager mit der markanten Brille an die Spitze der CD-Charts in Deutschland und Thailand. Foto: Oliver Weiken / Bongarts/Getty Images

Er sammelte diverse Auszeichnungen und Goldene Schallplatten ein. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Daniel Küblböck im Jahr 2004 kurz vor der Premiere des halbdokumentarischen Kinofilms „Daniel, der Zauberer“, in dem Küblböck sich selbst spielt. Foto: Daniel Karmann / dpa

Küblböck machte im Laufe seiner Karriere viele Wandlungen durch. Anfang 2004 nahm er bei der ersten Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. Foto: Fredrik von Erichsen / dpa



2010 startete er mit „Küblböck's Talk Night“ eine Internet-Talkshow, die in Wiesbaden aufgezeichnet wurde. Foto: Dirk Fellinghauer / dpa

Vor seinem Auftritt als Talkmaster trat er in Doku-Soaps auf und versuchte sich als Jazz-Sänger. Foto: imago stock&people / imago/Guido Krzikowski

In den Fokus der Öffentlichkeit geriet der Sänger auch 2011, als er von einer Millionärin adoptiert wurde und fortan Kaiser-Küblböck hieß. Foto: Sascha Steinbach / Getty Images

2015 nahm er als Kandidat an der achten Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teil. Foto: imago stock&people / imago/Revierfoto

Mit Profitänzerin Otlile Mabuse belegte er den sechsten Platz. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa



In Berlin absolvierte er eine Schauspielausbildung am Europäischen Theaterinstitut in Berlin. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

In den vergangenen Jahren wurde es ruhig um ihn. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Daniel Küblböck lebte zuletzt in Berlin und Palma de Mallorca. Foto: Jörg Carstensen / dpa



Auf der Aidaluna wurde schon vor dieser Tragödie über den Künstler geredet, der jeden Tag Frauenkleider trug. „Er fiel einfach auf, und wir mutmaßten zunächst, dass er vielleicht zum Showteam gehört oder eine Dokumentation dreht.“ Die Meschederin unterhielt sich sogar längere Zeit mit Daniel Kaiser-Küblböck.

„Er hat sich mir als Lana vorgestellt.“ Ihr gegenüber sei er freundlich und ruhig gewesen, er erzählte offen von seiner begonnenen Geschlechtsumwandlung. Nachts soll er hingegen in seiner Kabine gesungen, geschrien und randaliert haben. Angeblich musste er nach Beschwerden der Nachbarn mehrfach innerhalb des Schiffes umziehen. „Im Nachhinein“, so überlegt die Meschederin heute, „hat er da vielleicht schon mit sich und seinen Gefühlen gekämpft.“

Kapitän hatte Bitte an Urlauber

Einen Tag lang unterstützt das Aida-Schiff die kanadische Küstenwache bei der Vermissten-Suche. „Und es gab tatsächlich Passagiere, die sich deshalb an der Rezeption beschwert haben.“ Die Meschederin ist empört: „Das ist doch ein Akt der Menschlichkeit.“

Vor dem Landgang in Halifax (Kanada) bat der Kapitän die Urlauber per Durchsage, nicht mit den Journalisten zu sprechen. Für das Unternehmen ist der mutmaßliche Suizid des Prominenten ein PR-Desaster. Dass die Medien bereits kurze Zeit nach dem Unglück über das Thema schrieben, erzählte jemand beim Frühstück. Dass in Portland (Maine/USA) ein RTL-Team im Hafen wartete und das Schiff in New York regelrecht von TV-Reportern belagert wurde, überraschte die Urlauber dennoch.

„Ich hatte selten mein Handy an“, sagt die Meschederin. Sie bekam nicht mit, dass über die Tragödie bereits seit Tagen berichtet wurde, und dass Küblböcks Vater mitgeteilt hatte, dass sich sein Sohn in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hatte, und das Schiff niemals hätte betreten dürfen.

