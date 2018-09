SpaceX: Japanischer Milliardär Yusaku Maezawa plant Flug zum Mond

Hawthorne. Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa (42) möchte als erster Weltraumtourist zum Mond fliegen. Die Reise will er mit dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk unternehmen. Der Flug mit dem Raumschiff „Big Falcon Rocket“ werde ungefähr eine Woche dauern und solle – „wenn alles gut geht“ – im Jahr 2023 stattfinden, sagte Musk bei einer live übertragenen Rede am Montagabend (Ortszeit) im Hauptquartier der Firma in der Nähe von Los Angeles.

Das Raumschiff, das zunächst ausgiebig getestet werden soll, werde um den Mond herumfliegen und sich ihm dabei auf etwa 200 Kilometer nähern. Die Entwicklung des rund 118 Meter hohen Raumschiffs soll nach Angaben von Musk etwa fünf Milliarden Dollar kosten.

Milliardär will Künstler kostenlos mitnehmen

„Endlich kann ich euch sagen, dass ich ausgewählt wurde, zum Mond zu fliegen“, sagte Maezawa, der sein Geld vor allem mit dem Verkauf von Kleidung im Internet gemacht hat. „Das ist mein Lebenstraum. Seit ich ein Kind bin, liebe ich den Mond.“

Maezawa will nicht alleine fliegen, sondern sechs bis acht Künstler aus aller Welt mitnehmen, die nichts bezahlen müssen, um ein Kunstprojekt zu inspirieren. An welche Künstler er denke, wollte Maezawa nicht verraten. Der Japaner hat alle Tickets für den Mondflug gekauft und verschenkt sie an die Künstler.

Letzter bemannter Flug zum Mond war 1972

„Er ist der mutigste Mensch, derjenige, der es am meisten will und der größte Abenteurer“, sagte Musk über Maezawa. Der Japaner bezahle „sehr viel Geld“ für die Reise, einen genauen Betrag wollten aber weder Musk noch Maezawa verraten.

SpaceX hatte bereits 2017 angekündigt, Menschen auf Reisen um den Mond schicken zu wollen. Damals war von zwei Kandidaten die Rede, die bereits eine „bedeutende Anzahlung“ geleistet hätten.

Der bislang letzte bemannte Raumflug zum Mond oder in seine Nähe war 1972 die „Apollo 17“-Mission der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Mehrere Unternehmen haben bereits Touristen ins Weltall gebracht – eine Mondumrundung aber wurde mit Raumfahrt-Laien bisher nicht vorgenommen. (dpa/sige)



