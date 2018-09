Mc Donald's: Mann ruft Polizei, weil ihm das Essen nicht schmeckt

Was tun, wenn das Essen bei Mc Donald’s nicht schmeckt? Ein Mann in Ludwigshafen rief deshalb die Polizei. Die Beamten kamen auch.

Ein Kunde in Ludwigshafen war mit so ziemlich allem unzufrieden, als er bei Mc Donald’s aß.

Ludwigshafen. Ein Mann aus Ludwigshafen war dermaßen unzufrieden mit seinem Essen in einem Fast-Food-Restaurant, dass er die Polizei alarmierte. Der Burger schmeckte nicht – und auch der Service in der Mc Donald’s-Filiale ließ seiner Meinung nach erheblich zu wünschen übrig. Das schreibt die Polizei Rheinpfalz in einer Pressemitteilung.

Viel ausrichten konnten die Beamten allerdings nicht, als sie in dem Fast-Food-Restaurant ankamen. „Die eingesetzten Beamten nahmen sich des Sachverhalts an, mussten dem unzufriedenen Bürger jedoch mitteilen, dass sein Anliegen kein Anlass für ein polizeiliches Einschreiten bietet“, steht im Polizeibericht.

Polizisten hatten einen Rat

Die Beamten boten dem Mann aber alternativ einen Rat an: Er solle sich an die Beschwerdestelle von Mc Donald’s wenden. Oder künftig anderswo essen.

Damit habe sich der 33-Jährige dann auch zufrieden gegeben. Ob er seine Bestellung aufgegessen hat, ist nicht bekannt. (sdo)

