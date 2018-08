Madonna wird 60 - So wurde sie zur Königin des Pop

Mittlerweile lebt die Alleinerziehende in Lissabon. Ihr Umzug von New York nach Portugal habe ihrem zwölfjährigen Sohn David gegolten, der in Europa professionell Fußball spielen will, sagte sie der Zeitschrift „Vogue“.

„Meine Mutter starb, als ich klein war“, versicherte sie im Gespräch mit Waisen in Malawi, „deshalb möchte ich die Mutter sein, die ich nie hatte.“ Anlässlich ihres 60. Geburtstages organisiert sie eine Online-Spendenaktion für Kinder-Hilfsprojekte in Malawi.

Und auch im James Bond-Film „Stirb an einem anderen Tag“ ist die Queen of Pop dabei.

„Don’t Cry for Me Argentina“: 1996 verkörpert sie Evita Perón im Andrew Lloyd Webber-Musical „Evita“ – der erfolgreichste Musical-Film der 90-er Jahre. Ein Jahr später gibt es dafür den Golden Globe als beste Schauspielerin.

Ein Grund für die Auflehnung gegen alles Kirchliche mag in ihrer Erziehung in strengen katholischen Schulen liegen.

Für viele Frauen in der Popmusik wie Britney Spears (l.), Katy Perry, Rihanna, Shakira oder Pink ist Madonna ein Vorbild. Und sie beherrscht das Spiel mit der Provokation noch immer – wenn auch mittlerweile eher augenzwinkernd in der Rückschau auf die vielen inszenierten Skandale der letzten 35 Jahre.

Die Pop-Ikone setzte Trends in Musik und Videokunst, in Mode und Bühnen-Performance.

Madonna war von 1985 bis 1989 mit dem US-amerikanischen Schauspieler Sean Penn verheiratet. Das Foto zeigt das Paar im August 1987 in New York. Die Ehe blieb kinderlos.

Sie spielt die „Queen of Pop“ mit sexuellen und religiösen Motiven, schlüpft in die Rolle der Heiligen und der Hure.

Die bald folgenden Singles „Holiday“ (1993) und „Like a Virgin“ sind heute Pop-Klassiker. Im ironischen Titel „Material Girl“ klang bereits an, dass starke, selbstbestimmte Frauen zum Leitmotiv in Madonnas Laufbahn werden würden.

In den USA war Popmusik eine von Männern beherrschte Welt, als dem blonden Mädchen aus einem Vorort in Detroit, Michigan, der erste Hit gelang. „Everybody“ landete 1982 in den Dance-Charts auf dem 1. Platz.

Diese Aufnahme zeigt Madonna im Jahresbuch der Rochester Adams High School in Oakland County, Metro Detroit 1975. An der High School gehörte sie zu den besten zwei Prozent mit einem IQ von 140.

Vor 60 Jahren, am 16. August 1958, wurde Madonna Louise Veronica Ciccone in Bay City im US-Staat Michigan geboren und so wirklich normal war in ihrem Leben bisher nichts. Bilder der „Queen of Pop“.

Berlin. Mit Bescheidenheit hat sich Madonna noch nie aufgehalten. „Ich bin eine berühmte Highschool-Abbrecherin“, stellte sie sich 1984 in der Musikshow „American Bandstand“ vor und verteilte Handküsse ans jubelnde Publikum. Gerade hatte sie im selbst genähten, bauchfreien Fetzenfummel und mit Kruzifixen am Ohr ihren ersten Hit „Holiday“ vorgetragen. Was ihr nächstes Ziel sei, fragte der Moderator sie. Madonnas Antwort: „Ich möchte die Welt regieren.“

Hat geklappt. Madonna ist der größte weibliche Popstar, den es bisher gab. „Die meisten Leute haben Angst zu sagen, was sie wollen“, stellte sie einmal fest. „Darum bekommen sie nicht, was sie wollen.“ Madonna verlangte nach allem – und bekam alles. Am Donnerstag wird sie 60 Jahre alt.

Nicht die beste Sängerin? „Das ist nicht der Punkt“

Bei aller Großspurigkeit war ihr immer klar: Sie würde nicht für ihre Stimme in die Geschichte eingehen. „Ich weiß, ich bin nicht die beste Sängerin und nicht die beste Tänzerin, aber das ist nicht der Punkt“, sagte sie 1990 in der Doku „In Bed With Madonna“. „Ich will die Leute aufrütteln und provozieren.“ Dazu nutzte sie wie kein anderer Popstar zuvor die Macht der Bilder und die Anfang der 80er-Jahre immer wichtiger werdenden Videoclips.

Madonna wehrt sich gegen Altesdiskriminierung.

Foto: Jan Woitas / dpa

Auf diese Weise überhöhte sie sich zur Königin des Pop-Universums, zum selbstbestimmten Sexsymbol, zur chefmäßigen Frau, die ihre Muskeln spielen lässt und die Geschicke und Geschäfte in der von Männern dominierten Musikindustrie selbst steuert. Damit bot sie ein Leitbild für diejenigen Frauen, denen der Feminismus bis dahin zu spaßfrei und unsexy erschien. Für ihr Video „Express Yourself“ (1989) ließ sie sich gar in Ketten legen – und doch sah es so aus, als könnte sie die Fesseln sprengen, wann immer es ihr beliebte.

Madonna hat mehr als 330 Millionen Tonträger verkauft

Ach ja, der künstlerische Output: Madonna hat 62 Songs und zwölf Nummer-eins-Alben in den deutschen Charts platziert, so viele wie keine andere Sängerin. 335 Millionen Tonträger hat sie verkauft. Songs wie „Like A Virgin“, „Papa Don’t Preach“, „Like A Prayer“, „Vogue“ oder „Frozen“ sind Pop-Klassiker. Bei den meisten ihrer Songs ist sie zumindest Co-Autorin.

Die Sache mit der High School freilich war eine Lüge. Als Madonna Ciccone kam sie zur Welt, die Mutter starb früh. Der Vater, Autoingenieur und Sohn italienischer Einwanderer, erzog seine sechs Kinder konservativ und religiös. Zwar verließ Madonna ihre Schule in Rochester bei Detroit tatsächlich vorzeitig. Aber nur, weil ihre Leistungen so überragend waren und sie ein Stipendium für die Universität von Michigan in der Tasche hatte. Das Tanzstudium aber brach sie zum Entsetzen ihres Vaters ab, um, so die Legende, mit 35 Dollar nach New York zu gehen. Ziel: ein Star werden.

Es folgten unstete, wilde Jahre. Madonna wohnte in ranzigen Apartments, jobbte bei Dunkin’ Donuts, als Garderobengirl und Aktmodell, sang in New-Wave-Bands. Bei ihrem Durchbruch war Madonna schon 25, die Jahre am Existenzminimum gaben ihr Biss und Härte. Wie sie sich ihren Erfolg erklärt? „Mit Disziplin.“ Madonna, das „Material Girl“, brachte kapitalistischen Arbeitsethos in die Musikszene, die sich bis dahin für dekadente Ausschweifungen gefiel.

Madonna wehrt sich gegen Altersdiskriminierung

Madonna bezeichnet sich selbst als Kontroll-Freak. Doch manchmal, wenn sich etwas ihrer Kontrolle entzieht, versteht sie die Welt nicht mehr. Wenn Millionen ihrer Hilfsaktionen fürs afrikanische Malawi versanden. Wenn sie einen Bildband mit protzigeren Sexbildern herausgibt und dann von der Presse als „Pornodonna“ verlacht wird. Wenn es Häme gibt für ihr hölzernes Spiel in Filmflops wie „Body of Evidence“. Wenn ihr Sohn lieber beim Papa leben will.

Oder wenn Radiosender ihre Lieder nicht mehr spielen, weil sie für die Hörer zu alt sei. „Die Altersdiskriminierung macht mich krank“, sagte sie dazu und trat auch mit Ende 50 weiterhin in Korsagen auf – jetzt erst recht. Gleichzeitig glaubt sie offenbar, eine Frau ihres Alters könne sich nur zeigen, wenn sie fitnessgestählt und chirurgisch glatt gebügelt ist.

Inzwischen lebt Madonna in Lissabon

Zwei leibliche Kinder hat Madonna und vier adoptierte. Nach Ehen mit Schauspieler Sean Penn und Regisseur Guy Ritchie lebt sie seit gut einem Jahr als alleinerziehende Mutter in Lissabon, ihr Sohn David lässt sich dort zum Fußballprofi ausbilden. „Ich liebe es, mich selbst in unkomfortable Situationen zu bringen“, sagt sie etwas vermessen über ihre Umzug – in eine majestätische Luxus-Stadtvilla.

Dort entdeckte sie Fado-Musik als Einfluss für ihr kommendes Album und bestellte, weil es so schön ist, die „Vogue“ zu sich. Für eine Fotostrecke ließ sie sich als portugiesische Senhora inszenieren, die ihre vier Adoptivkinder durch die Altstadt kutschiert. Die Zügel hat sie dabei ganz allein in der Hand.

