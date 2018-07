Feuerquallen verletzen Badegäste an Ostsee-Stränden

Rostock. In Heiligendamm sind in den vergangenen Tagen mindestens 90 Menschen durch Feuerquallen verletzt worden. Das berichtet die „Ostsee-Zeitung“. Starke Ost- und Nordostwinde seien dafür verantwortlich, dass es an Mecklenburgs Stränden nur so von wimmle, berichtet die Zeitung weiter. Die Rettungskräfte sei daher im Dauereinsatz, wie Mitarbeiter der örtlichen Wasserwacht in Bad Doberan mitteilten.

Der Kontakt mit den giftigen Tentakeln der Quallen ist für den Menschen zwar nicht lebensbedrohlich, aber besonders schmerzhaft. Betroffene berichten von starken Hautreizungen, die sich wie Verbrennungen anfühlen. Nur für Allergiker kann eine Berührung des Feuerquallen-Tentakels tödlich enden, wenn sie einen anaphylaktischen Schock erleiden.

Hitze für Quallenwachstum verantwortlich

Nicht nur die starken Winde, sondern auch das warme Wetter begünstige den Vormarsch der Feuerqualle . Die erhöhte Meerestemperatur sorge dafür, dass die jungen Quallen schneller wachsen, zitiert die „Ostsee-Zeitung“ einen Experten für Meeresbiologie.

Vor einigen Tagen machten am Südstrand der Ostseeinsel Fehmarn bereits mehrere Badegäste Bekanntschaft mit Feuerquallen. Etwa 60 Menschen mussten nach Kontakt mit den Tieren behandelt werden. Die Rettungsschwimmer sprühten Rasierschaum auf die betroffenen Körperstellen, um die giftigen Nesselfäden von der Haut zu entfernen. (fkm mit dpa)

