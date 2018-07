Duisburg: Eltern lassen Baby in praller Sonne liegen und gehen baden

Unverantwortlich handelte ein Elternpaar. Die Mutter und der Vater setzten ihr Neugeborenes der Hitze aus – und vergnügten sich im See.

Hitze Eltern lassen Baby in praller Sonne liegen und gehen baden

Duisburg. Ein junges Elternpaar hat sein Neugeborenes in Duisburg praller Sonne und Gluthitze ausgesetzt und ist in einem Badesee schwimmen gegangen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, geschah der Vorfall am Donnerstagnachmittag – dem bisher heißesten Tag des Sommers. Zuerst hatte die „Bild-Zeitung“ berichtet.

Demnach machten Zeugen die 19 Jahre alte Mutter und den 18 Jahre alten Vater darauf aufmerksam, dass der etwa sechs Wochen alte Säugling mit hochrotem Kopf in seinem Wagen liege und schreie.

Jugendamt wurde alarmiert

Die beiden verschwanden daraufhin mit dem kleinen Jungen zu einer Bushaltestelle. Dort hätten sie den Kinderwagen mitsamt Baby in ein Gebüsch geschoben und gemeinsam den Bus nehmen wollen, schilderte ein Polizeisprecher.

Wiederum wussten Zeugen das zu verhindern und riefen die Polizei. Auch das Jugendamt wurde alarmiert. Gegen die Eltern läuft eine Strafanzeige wegen Verletzung der Fürsorgepflicht. (dpa)



