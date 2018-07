„Star Wars Episode IX“: Carrie Fisher wird zu sehen sein

Los Angeles. Der nächste „Star Wars“-Film mit der Stammbesetzung um Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac und Adam Driver soll auch Szenen mit der 2016 gestorbenen Schauspielerin Carrie Fisher enthalten. Wie Lucasfilm am Freitag bekanntgab, will Regisseur J. J. Abrams bisher unveröffentlichtes Drehmaterial von Fisher in ihrer berühmten Rolle als Leia Organa verwenden.

„Wir haben Carrie Fisher wie verrückt geliebt“, teilte Abrams mit. Sie müsse unbedingt im Finale der Skywalker-Saga erscheinen. In Absprache mit Fishers Tochter, Billie Lourd, hätten sie sich dafür entschieden, bisher nicht gezeigte Szenen von dem Dreh für „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (2015) zu benutzen, sagte Abrams.

Fisher starb im Alter von 60 Jahren

Fisher, die in den „Star Wars“-Filmen der 70er und 80er Jahre als Prinzessin Leia berühmt wurde und in den neueren Filmen als Generalin auftrat, war am 27. Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren gestorben .

Meet the cast of Star Wars: Episode IX. Beginning filming next week.https://t.co/BUCl4H8aRT pic.twitter.com/ezEaLzijLq — Star Wars (@starwars) July 27, 2018

Die Dreharbeiten für „Star Wars: Episode IX“ sollen laut Mitteilung am 1. August in London beginnen. Neben der Topriege umRidley, Driver, Boyega und Isaac spielen auch Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo und Billie Lourd mit. Der legendäre Filmkomponist John Williams (86), der seit 1977 jeden Star-Wars-Film vertont hat, ist auch wieder an Bord.

Am Sonntag feierte Hollywood den Kinostart von „Star Wars – Die letzten Jedi“ in Los Angeles. Hauptdarsteller Mark Hamill, über den es vor einigen Wochen Krankheitsgerüchte gab, zeigte sich topfit – wie wir es nicht anders von Luke Skywalker gewohnt sind.. Foto: Ethan Miller / Getty Images

Der Rote Teppich vor dem Shrine Auditorium in Los Angeles wurde wie einige riesige „Star Wars“-Kulisse gestaltet. Foto: Nicole Evatt / dpa

John Boyega spielt in den neuen „Star Wars“-Filmen den mutigen Finn. Am Sonntag gab er sich allerdings eher cool als draufgängerisch. Foto: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Mark Hamill und Lupita Nyong'o nahmen sich gerne Zeit für ein Selfie mit den Fans. Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

Kann er auch mal nicht wie ein Bösewicht tun? Adam Driver spielt den bösen Kylo Ren. Foto: Matt Winkelmeyer / Getty Images



Gwendoline Christie, die man vor allem aus „Game of Thrones“ kennt, kämpft nun auch im Weltraum für das Gute – als Captain Phasma. Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

Der kleine Druide BB8 rollte ebenfalls über den Roten Teppich. Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

Als Rey fügt sich Daisy Ridley in die Reihe der „Star Wars“-Helden ein. Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

Der Mann für schräge Figuren: Er spielte Gollum in „Herr der Ringe“, jetzt glänzt Andy Serkis als Snoke. Foto: Matt Winkelmeyer / Getty Images

Lupita Nyong'o tritt in „Episode VIII“ als Maz Kanata auf. Foto: Matt Winkelmeyer / Getty Images



Sie dürfen auf keiner „Star Wars“-Premiere fehlen: R2-D2 (li.) und C-3PO. Foto: Ethan Miller / Getty Images

Auch Rosanna Pansino setzte für die Kameras ein Lächeln auf. Foto: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Nicht ganz so haarig, wie es seine Rolle vermuten lassen könnte: Peter Mayhew spielt Chewbacca. Foto: Ethan Miller / Getty Images

Benicio del Toro bereichert das „Star Wars“-Universum als „DJ“. Foto: Frederick M. Brown / Getty Images

Er teilt sich mit Peter Mayhew die Rolle des Chewbacca: Joonas Suotamo. Wenn er nicht gerade in Filmen mitwirkt, spielt er ganz passabel Basketball. Zumindest hat es für die finnische Nationalmannschaft gereicht. Foto: Ethan Miller / Getty Images



Warwick Davis hatte offenbar außergewöhnlich gute Laune. Foto: Jesse Grant / Getty Images for Disney

Janina Gavankar posierte gekonnt für die Kameras. Foto: Frederick M. Brown / Getty Images

Huch, wir sind ja Hauptdarsteller! Mark Hamill mit Daisy Ridley. Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

Er hatte bei den Dreharbeiten das Sagen hinter der Kamera: Regisseur Rian Johnson. Foto: Jordan Strauss / dpa

Auch Daisy Ridley nahm sich die Zeit für einige Fan-Fotos. Foto: Matt Winkelmeyer / Getty Images



Mit „Die letzten Jedi“ kommt der mittlerweile neunte „Star Wars“-Film in die Kinos. Foto: Jesse Grant / Getty Images for Disney



Das erste Sternenkrieger-Abenteuer (1977) wurde von George Lucas inszeniert. Mit „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ hatte Abrams 2015 eine neue Trilogie ins Leben gerufen. Im Dezember 2017 lieferte Regisseur Rian Johnson mit „Star Wars: Die letzten Jedi“ den zweiten Teil der Kinoreihe, für den Carrie Fisher noch vor der Kamera stand. Der neunte „Star Wars“-Film unter der Regie von Abrams soll im Dezember 2019 in die Kinos kommen. (dpa)



