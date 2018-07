Hitzewelle Zug steht in der Hitze still – Mehrere Fahrgäste kollabieren

In Essen ist am Donnerstag ein Zug evakuiert worden. Foto: Gerd Niewerth

Fahrgäste in Essen saßen am Donnerstag in einem liegen gebliebenen Zug fest. Ein ungeduldiger Fahrgast sprang einfach aus dem Zug.