Göteburg: Wie eine Studentin die Abschiebung eines Afghanen stoppte

Göteborg. Eine junge Studentin aus Schweden hat mit ihrem Protest in einer Passagiermaschine die Abschiebung eines 52-Jährigen nach Afghanistan verhindert. Elin E., die Sozialarbeit an der Universität Göteborg studiert, weigerte sich, in dem Flugzeug von Göteborg nach Istanbul Platz zu nehmen. Aus der Türkei hätte der Afghane nach Kabul gebracht werden sollen. Ihre Aktion streamte die Studentin am Montag bei Facebook-Live.

„Es ist nicht richtig, einen Menschen in die Hölle zu schicken“, sagt die Studentin, während ihr Tränen in die Augen steigen. Obwohl sie Flugbegleiter und andere Passagiere wiederholt auffordern, sich hinzusetzen, lässt sich die junge Frau von ihrem Vorhaben nicht abbringen.

Mehr Passagiere solidarisieren sich mit Studentin

Elin E. sagt, dass sie solange im Gang stehen bleibe, bis der 52-Jährige die Maschine wieder verlässt. Bei einigen Passagieren löst das Unmut aus. Ein Mann beanstandet zum Beispiel, dass er noch einen Anschlussflug in Istanbul bekommen müsse. „Was ist wichtiger, ein Flug oder ein Menschenleben?“, fragt die Studentin. Sie fordert, dass der Pilot die Entscheidung trifft, den Afghanen von Bord zu lassen.

Schließlich solidarisieren sich mehr Passagiere mit Elin E. Eine Fußballmannschaft steht offenbar auf und applaudiert der Studentin für ihre Standhaftigkeit. „Ich begehe kein Verbrechen“, sagt die angehende Sozialarbeiterin in ihre Handykamera. Und setzt sich am Ende durch: Sie und der 52-jährige Afghane verlassen das Flugzeug. Auf Facebook verkündete die Studentin später, das sie ihr Ziel erreicht habe: „Die Abschiebung wurde unterbrochen.“

Für ihre Aktion bekam die junge Frau viel Zuspruch – und Aufmerksamkeit. Viele Kommentatoren auf Facebook lobten sie für ihren „mutigen Einsatz“. Bis zum späten Dienstagvormittag (Stand: 11.30 Uhr), also 16 Stunden nach der Veröffentlichung, wurde das Video fast 540.000-mal aufgerufen, knapp 9700 Nutzer teilten den Clip, mehr als 20.000 Nutzer markierten ihn mit Reaktionen. Elin E. sammelte damit fast tausend Kommentare. (les)

