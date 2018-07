Weltbevölkerung wächst in jeder Sekunde um 2,6 Menschen

Als künstliche Oase liegt der Central Park zwischen den Wolkenkratzern Manhattans, exakt eingepasst in die gerasterte Struktur der Stadt. Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Bedarf an Freizeit- und Erholungsraum für die wachsende Bevölkerung deutlich. So entstand bis 1873 die acht Kilometer lange und 3,4 km² große Parkanlage des Central Parks mit seinen Wäldern, Wiesen und Seen. 40 Millionen Menschen besuchen den Park im Jahr.

Foto: eoVision 2016 / CNES 2016, Distribution Airbus DS