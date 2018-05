Prinz Harrys Ex-Freundin beklagt royale Hut-Pflicht

Die Ex-Freundin von Prinz Harry Cressida Bonas (3. v. rechts) hat sich in einer Kolumne an den Tücken der Hut-Pflicht abgearbeitet.

London. Cressida Bonas, britisches Model und Ex-Freundin von Prinz Harry, hatte bei der royalen Hochzeit am vergangenen Wochenende mit dem Dresscode zu kämpfen. "Freunde fangen an, zu heiraten, was das Dilemma der britischen Hochzeitsgarderobe mit sich bringt", klagte die 29-Jährige in einer Kolumne für das britische Wochenmagazin "The Spectator".

Bonas war wie Chelsy Davy, eine weitere Ex-Freundin von Harry, zur Trauung von Harry und Meghan eingeladen. Das Brautpaar hatte die weiblichen Gästen in der Einladung unter anderem um das Tragen eines Huts gebeten. "Warum finde ich Hüte so heikel?", schrieb Bonas in ihrem Text. "Sie sind heikel zu tragen, heikel anzuschauen und extrem heikel für die arme Person in der Kirchenbank hinter dir."

Was wäre ein solches Megaevent ohne Fans, die seit Tagen in Windsor campieren, um einen guten Platz für die Hochzeit zu ergattern. Foto: Jeff J Mitchell / Getty Images

Die Brüder Harry und William sind schon früh in der Kirche und warten ziemlich aufgeregt, dass es losgeht. Foto: WPA Pool / Getty Images

Der enge Familienkreis des Brautpaars: (v.l.) Doria Ragland, Mutter von Meghan Markle, Prinz Charles, die Prinzessin von Wales, die Herzogin von Cornwall, Herzog und Herzogin von Cambridge und die Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte. Foto: POOL / REUTERS

Meghan Markle wird von ihrer Mutter auf der Fahrt zur Kirche begleitet. Foto: WPA Pool / Getty Images

Die Stufen hinauf geht Markle alleine, ein paar Jungs helfen ihr mit der Schleppe. Foto: Andrew Matthews / dpa



Ihr Schwiegervater Prinz Charles führt Markle zum Altar. Foto: WPA Pool / Getty Images

Das Brautpaar, bevor es sich das Jawort geben wird. Foto: Dominic Lipinski / dpa

Die St. George’s Chapel, in der die Trauung stattfindet. Foto: POOL / REUTERS

Ein flüchtiger Kuss nach der Trauung. Foto: Ben Birchall / dpa

Es folgt die Kutschfahrt und der inoffizielle Teil der Hochzeit. Foto: POOL / REUTERS

Wenn möglich vermeide sie Kopfbedeckungen – auch wenn sie darum mitunter missbilligende Blicke älterer Menschen auf sich ziehe, so Bonas weiter. Bei Harrys und Meghans Hochzeit habe sie sich deshalb für ein schlichtes Modell mit Federn entschieden: "Ich kann nur hoffen, dass ich es richtig hinbekommen habe." (dpa)



