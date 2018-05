GNTM-Finale: Gewinnt diesmal eine Frau mit mehr Kurven?

Vier junge Frauen kämpfen in der Finalshow auf ProSieben um den Titel "Germany's next Topmodel". Nicht alle sind diesmal Size Zero.

Berlin. Für die einen ist es eine schwer erträgliche Sendung, in der junge Frauen unter vagen Versprechen vorgeführt werden. Für die anderen ist "Germany's Next Topmodel" in den vergangenen Wochen die einzige Art, den Donnerstagabend zu verbringen.

So wird mit großer Ernsthaftigkeit in sozialen Medien diskutiert, wer gewinnt. Favoritin in Sachen Follower bei Instagram: Kandidatin Pia. Auf dem Fotoportal ist die Münchener Studentin den Rivalinnen mit mehreren Zehntausend Abonnenten voraus. Doch an diesem Donnerstag bei der finalen Liveshow der ProSieben-Sendung in Düsseldorf hat immer noch Heidi Klum das letzte Wort.

Interview-Marathon kurz vor dem GNTM-Finale

15 Wochen lang haben Christina (22), Julianna (20), Pia (22) und Toni (18) um die Gunst der Model-Mama gekämpft – und dabei 46 Kontrahentinnen hinter sich gelassen. Jetzt, so kurz vor dem Ziel, wächst die Anspannung. Sollte man zumindest meinen. Doch als die vier Finalistinnen wenige Tage vor der Entscheidung zusammen mit den Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky in dieser Redaktion vorbeischauen, ist das nicht das vorherrschende Gefühl.

GNTM: Die Finalistinnen zu Besuch in unserer Redaktion Vier Kandidatinnen kämpfen im Finale von „Germany’s next Topmodel“ um den Titel. Mit uns sprachen sie über ihre größten Herausforderungen der Sendung. GNTM: Die Finalistinnen zu Besuch in unserer Redaktion

Stattdessen: allgemeine Müdigkeit. "Warum mussten wir denn unbedingt mit Frühstücksfernsehen starten?", seufzt Pia und lässt sich in den nächstbesten Stuhl fallen. Um fünf Uhr aufstehen – nicht jedermanns Sache. Doch die Visagistin schminkt die müden Augen schnell weg. Dann noch fix vier Espressi und es kann losgehen. Dafür sind die Mädels inzwischen Profi genug.

Rita Ora, Wincent Weiss und Cro in Düsseldorf

Das sollten sie auch besser sein. Schließlich werden ihnen an diesem Donnerstagabend rund 10.000 Zuschauer live beim Laufen und Posieren zusehen. Die Millionen vor dem Fernseher nicht eingerechnet. Popstars wie Rita Ora, Wincent Weiss und Cro werden im Düsseldorfer ISS Dome auftreten. Wie stellt man sich auf so eine Kulisse ein?

"Wir bereiten uns im Kopf vor", sagt Toni aus Stuttgart und wirkt dabei recht abgeklärt. "Wir werden uns alle anstrengen, damit die Leute sich gut unterhalten fühlen." Ein bisschen Lampenfieber sei aber auf jeden Fall da, gibt Pia zu. "Ich weiß jetzt schon, dass ich schwitzen werde wie blöd."

Vier Topmodel-Anwärterinnen haben es ins Finale von „Germany’s next Topmodel“ 2018 geschafft. Eine davon ist Christina. Foto: Martin Ehleben / ProSieben

Die 21-Jährige gab im Halbfinale alles: „Es ist ein Einzelkampf und ich will mich hier durchsetzen“, sagte sie vor der Kamera. Foto: ProSieben

Das nächste Nachwuchsmodel in der Runde ist Toni. Foto: Martin Ehleben / ProSieben

Die 18-Jährige hat die Chance, auf das Cover des Modemagazins Harper’s Bazaar zu kommen. Foto: ProSieben

Julianna begeisterte nicht nur beim Fotoshooting. Foto: Martin Ehleben / ProSieben



Auch mit ihrem Walk konnte die 20-Jährige überzeugen – und zog ins Finale ein. Foto: ProSieben

Pia aus Team Michael Michalsky ist die letzte im GNTM-Finale-Bunde. Foto: Martin Ehleben / ProSieben

Die 22 Jahre alte Studentin aus München hofft nun, das Finale zu gewinnen. Foto: ProSieben

Julianna, Pia, Tony und Christina. Foto: Martin Ehleben / ProSieben

GNTM gibt diesmal "Kurven" eine Chance

Pia kommt in dieser 13. Staffel eine besondere Rolle zu. Denn anders als in den Jahren zuvor setzte ProSieben dieses Mal auch auf sogenannte Curvy Models, also Models mit mehr Kurven. Pia soll eines davon sein. Dabei ist sie mit schätzungsweise Kleidergröße 36 immer noch überdurchschnittlich schlank.

Und dennoch: Auf ihrem Instagram-Account finden sich immer wieder Kommentare, die auf ihre vermeintlich zu runde Figur zielen. "Früher war das Körperideal, kräftiger zu sein, dann war es viele Jahre lang, dünn zu sein. Jetzt ist es, durchtrainiert und muskulös zu sein. Ich finde, es ist an der Zeit, dass man das sein kann, was man will", sagt Pia selbstbewusst.

Doch gerade "GNTM" dürfte an diesem verqueren Körperbild nicht ganz unschuldig sein. Schließlich ließ Heidi Klum in den letzten zwölf Jahren immer mal wieder durchklingen, wenn sie mit der Figur einer Kandidatin nicht zufrieden war.

Sie haben es geschafft! Pia (v.l.), Julianna, Toni und Christina stehen im Finale von „Germany’s next Topmodel“ 2018. Wenige Tage vor der großen Entscheidung statteten sie unserer Redaktion einen Besuch ab. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Mitgebracht haben sie die Juroren der ProSieben-Show Thomas Hayo (l.) und Michael Michalsky. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Christina (22) ist eine der vier Finalistinnen. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Die 22-Jährige aus Dudenhofen überzeugt mit ihrem selbstbewussten Auftreten. Bei GNTM konnte sie den begehrten Venus-Job ergattern und stand für eine Modestrecke der Zeitschrift „Elle“ sowie für das Taschenlabel MCM vor der Kamera. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Finalistin Nummer 2: Julianna. Foto: Reto Klar/M. Gambarini



Die 20-jährige Sängerin aus Klein-Winternheim hat es mit drei Jobs und ohne einmal gewackelt zu haben in die Finalshow geschafft. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Ebenfalls in der Liveshow dabei: Pia. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Die 22-jährige Studentin hat bereits den Titel „Schöne Münchnerin“ inne und ergatterte in der ProSieben-Show einen Werbejob für Deichmann. Außerdem wurde sie von Popsänger Wincent Weiss für ein Musikvideo gecastet. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Finalistin Nummer 4: Toni. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Die 18-jährige Stuttgarterin ist mit vier Jobs das meistgebuchte Model der Staffel. Noch dazu durfte sie Heidi Klum auf den roten Teppich der amfAR-Gala in New York begleiten. Foto: Reto Klar/M. Gambarini



Wenn die angehenden Topmodels eines in den 15 Wochen GNTM gelernt haben, dann ist das Posieren. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Die vier haben in der Sendung 46 Kandidatinnen hinter sich gelassen. Schon deshalb haben sie allen Grund zur Freude. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Viel Zeit, um sich auf der Couch auszuruhen, bleibt ihnen allerdings nicht. Beim Finale am 24. Mai wollen sie schließlich in Bestform auflaufen. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

ProSieben, Donnerstag, 24. Mai, 20.15 Uhr

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.