GNTM: Rita Ora und Wincent Weiss treten beim "Germany's next Topmodel"-Finale in Düsseldorf auf

GNTM: Die Finalistinnen zu Besuch in unserer Redaktion Vier Kandidatinnen kämpfen im Finale von „Germany’s next Topmodel“ um den Titel. Mit uns sprachen sie über ihre größten Herausforderungen der Sendung.

Berlin. Wenn Heidi Klum am kommenden Donnerstag zum 13. Mal "Germany's next Topmodel" kürt, fährt ProSieben traditionell groß auf. Statt nur vorm Fernseher können Fans der Castingshow live mit den verbliebenen vier Kandidatinnen mitfiebern – die Show im Düsseldorfer ISS Dome war nach nur einer Woche komplett ausverkauft.

Fast so geheim wie die Challenges, die Christina (22), Julianna (20), Pia (22) und Toni (18) am 24. Mai meistern müssen, sind die musikalischen Acts, auf die sich die Zuschauer freuen dürfen. Wenige Tage vor dem großen Finale haben die Kandidatinnen nun aber erste Details durchsickern lassen.

Sie haben es geschafft! Pia (v.l.), Julianna, Toni und Christina stehen im Finale von „Germany’s next Topmodel“ 2018. Wenige Tage vor der großen Entscheidung statteten sie unserer Redaktion einen Besuch ab. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Mitgebracht haben sie die Juroren der ProSieben-Show Thomas Hayo (l.) und Michael Michalsky. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Christina (22) ist eine der vier Finalistinnen. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Die 22-Jährige aus Dudenhofen überzeugt mit ihrem selbstbewussten Auftreten. Bei GNTM konnte sie den begehrten Venus-Job ergattern und stand für eine Modestrecke der Zeitschrift „Elle“ sowie für das Taschenlabel MCM vor der Kamera. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Finalistin Nummer 2: Julianna. Foto: Reto Klar/M. Gambarini



Die 20-jährige Sängerin aus Klein-Winternheim hat es mit drei Jobs und ohne einmal gewackelt zu haben in die Finalshow geschafft. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Ebenfalls in der Liveshow dabei: Pia. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Die 22-jährige Studentin hat bereits den Titel „Schöne Münchnerin“ inne und ergatterte in der ProSieben-Show einen Werbejob für Deichmann. Außerdem wurde sie von Popsänger Wincent Weiss für ein Musikvideo gecastet. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Finalistin Nummer 4: Toni. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Die 18-jährige Stuttgarterin ist mit vier Jobs das meistgebuchte Model der Staffel. Noch dazu durfte sie Heidi Klum auf den roten Teppich der amfAR-Gala in New York begleiten. Foto: Reto Klar/M. Gambarini



Wenn die angehenden Topmodels eines in den 15 Wochen GNTM gelernt haben, dann ist das Posieren. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Die vier haben in der Sendung 46 Kandidatinnen hinter sich gelassen. Schon deshalb haben sie allen Grund zur Freude. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Viel Zeit, um sich auf der Couch auszuruhen, bleibt ihnen allerdings nicht. Beim Finale am 24. Mai wollen sie schließlich in Bestform auflaufen. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Rita Ora und Wincent Weiss singen im GNTM-Finale

"Wir haben drei Acts in der Show dabei. Wincent Weiss, Rita Ora und als Special Guest: die Dragqueens", verrieten sie am Freitag beim Besuch in unserer Redaktion. Letztere hatten bereits in der 14. Folge von "Germany's next Topmodel" einen Auftritt und versuchten damals, den Mädchen die Angst davor zu nehmen, aus sich heraus zu kommen.

"Das sind tolle Persönlichkeiten", sagte Julianna. Toni stimmte zu: "Das hat super viel Spaß gemacht." Die Dragqueens hätten sie beim Walk unterstützt. "Das war sehr schön, mit ihnen zu arbeiten. Und jetzt bekommen wir nochmal die Chance dazu", so Pia.

Nach Düsseldorf kommen dann die US-Dragqueens Morgan McMichaels und Jaidynn Fierce. Dazu weitere 20 Dragqueens aus Deutschland, wie die Topmodel-Anwärterinnen verrieten.

Wincent Weiss buchte Pia und Toni für Musikvideo

Auch Wincent Weiss dürfte den Kandidatinnen noch gut in Erinnerung sein – vor allem bei Pia und Toni. Er hatte die beiden in der zehnten Folge der Sendung für sein Musikvideo zum Song "An Wunder" gecastet.

