Meghan Markles Vater soll Hochzeit wegen OP verpassen

Die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle

Rosarito/Los Angeles. Neue Wendung im Rätselraten um den Brautvater: Nach einem Herzinfarkt muss sich der Vater von Meghan Markle einem Medienbericht zufolge einer Operation unterziehen – und könnte deshalb die Hochzeit seiner Tochter endgültig verpassen. Der Eingriff soll eigenen Angaben zufolge am Mittwoch stattfinden, wie das US-Portal "TMZ" berichtete.

Die Ärzte müssten bei der Operation einen Gefäßverschluss behandeln und möglicherweise einen Stent einsetzen, teilte der 73-Jährige demnach mit. Damit würde seine Reise nach England zu Meghans Hochzeit mit Prinz Harry am Samstag platzen. Thomas Markle lebt zurückgezogen im mexikanischen Städtchen Rosarito und in den USA.

Markle soll Paparazzi-Fotos von sich verkauft haben

Vorige Woche soll Markle einen Herzinfarkt erlitten haben. Am Montag habe er erneut Schmerzen verspürt und daraufhin ein Krankenhaus aufgesucht, schreibt "TMZ". "Ich hasse den Gedanken, einen der größten Momente der Geschichte zu verpassen und meine Tochter nicht zum Altar zu führen", sagte Markle demnach. Voraussetzung für die Anreise sei aber, dass er gesundheitlich dazu in der Lage sei und seine Ärzte zustimmten. Dies ist nun wohl ausgeschlossen.

Ausdrücklich bestätigen wollte das Königshaus die angebliche Absage von Thomas Markle bisher noch nicht.

Am Montag hatte Thomas Markle für einen Eklat gesorgt, als er seine Teilnahme an dem Fest absagte. Als Grund dafür nannte er aber nicht seine Gesundheit, vielmehr habe er weder seine Tochter noch die Königsfamilie in Verlegenheit bringen wollen.

Der Vater von Meghan Markle sorgte bereits mehrfach für Schlagzeilen.



Er reagierte damit auf Vorwürfe, er habe gegen Geld gestellte Paparazzi-Fotos von sich machen lassen. Meghan habe ihm aber inzwischen versichert, dass sie ihm den Fehltritt nicht übelnehme, berichtete "TMZ". Dass Königin Elizabeth II. deswegen verstimmt sei, scheint Thomas Markle nicht zu befürchten. "Ich glaube nicht, dass die Queen darüber nachdenkt, was ich mache", sagte er dem Promi-Portal zufolge.

Im September 2017 zeigten sie sich das erste Mal frisch verliebt und turtelnd in der Öffentlichkeit: Die US-Schauspielerin („Suits“) Meghan Markle und Henry Charles Albert David of Wales, genannt Prinz Harry. Bilder des zukünftigen Ehepaares. Foto: Danny Lawson / dpa

Seit Oktober 2016 sind Meghan und der Bruder von Prinz William offiziell liiert. Foto: REUTERS / MARK BLINCH / REUTERS

Die beiden besuchten damals im kanadischen Toronto die „Invictus Games“, hielten Händchen und zeigten der ganzen Welt, dass sie zusammen gehören. Foto: REUTERS / MARK BLINCH / REUTERS

Am 27. November 2017 war es dann endlich soweit: Das Paar gab ihre Verlobung bekannt. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Am Nachmittag traten die beiden vor die Kameras im Garten des Kensington-Palastes. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS



„Wann wusste ich, dass sie die Richtige ist? Beim ersten Mal, als wir uns gesehen haben“, rief Harry der Presse zu. Meghan sagte, sie sei „sehr glücklich“. Foto: Dominic Lipinski / dpa

Der Verlobungsring: In das edle Schmuckstück sind Edelsteine eingearbeitet, die einst Harrys Mutter Diana gehörten. Der große Diamant in der Mitte stammt laut des Kensington-Palastes aus Botswana. Foto: REUTERS / TOBY MELVILLE / REUTERS

In dem südafrikanischen land unterstützt der Enkel von Queen Elizabeth II. ein Hilfsprojekt für HIV-infizierte Kinder. Der Ring wurde von Harry selbst entworfen. Foto: REUTERS / TOBY MELVILLE / REUTERS

Das Paar zierte nicht nur die Titelseite des Londoner Evening Standards. Foto: REUTERS / DARRIN ZAMMIT LUPI / REUTERS

Eines der offiziellen Verlobungs-Fotos des königlichen Palastes. Foto: Handout / REUTERS



So sieht Glück aus. Foto: Handout / REUTERS

Kurz nach Bekanntgabe ihrer Verlobung absolvierten die beiden ihren ersten offiziellen Termin in Nottingham (Großbritannien). Foto: REUTERS / EDDIE KEOGH / REUTERS

Wie Popstars wurde das Paar empfangen. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Wo die beiden auch auftauchen – die Fans sind von dem Paar begeistert. Dieses Foto zeigt die beiden während ihres Besuchs in der britischen Stadt Cardiff. Foto: REUTERS / TOBY MELVILLE / REUTERS

Nicht nur die sympathische Art der Amerikanerin kommt bei den Menschen gut an. Es hat sich bereits der sogenannte „Meghan-Effekt“ eingeschlichen: Ähnlich wie bei Herzogin Kate sind Kleider, die Markle trägt, in Windeseile ausverkauft. Foto: Ben Birchall / dpa



Es ist eine Art Generalprobe: Wenige Wochen vor ihrer royalen Hochzeit hat die 36-Jährige Markle ihren Abschied bei der Anwaltsserie „Suits“ gefeiert – ebenfalls vor dem Traualtar. Sie hatte bereits angekündigt, mit der Schauspielerei aufzuhören, um sich voll und ganz ihren neuen Aufgaben im britischen Königshaus zu widmen. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Für Markle ist es die zweite Ehe. Sie war von 2011 bis 2013 mit dem Filmproduzenten Trevor Engelson verheiratet. Für Harry kein Problem. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Wie ihre zukünftige Schwägerin Herzogin Kate (2.v.r.) stammt Meghan aus einer bürgerlichen Familie. Dieses Foto zeigt sie bei ihrem ersten offiziellen Auftritt mit Harry, William und Kate für die Stiftung Royal Foundation. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Meghans bisher wichtigster royaler Auftritt an Harrys Seite ist geschafft: Der Knicks vor der Queen am ersten Weihnachtstag 2017 – vielleicht noch etwas zurückhaltend. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Ausgelassenheit. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS



Im feinen Zwirn. Foto: REUTERS / HANNAH MCKAY / REUTERS

Meghan und Harry während einer Gedenkfeier anlässlich des ANZAC-Gedenktages am Hyde Park Corner in der britischen Hauptstadt London. Der Tag erinnert an die erste Militäraktion von Truppen aus Australien, Neuseeland und Tonga im 1. Weltkrieg im Jahr 1915. Foto: REUTERS / TOBY MELVILLE / REUTERS

Meghan und Harry. Foto: Pool / Getty Images

Führt ihre Mutter Meghan Markle zum Altar?

Trotzdem dürfte das Hin und Her für Meghan eine große Belastung sein. Der Kensington-Palast in London hatte am Montag mitgeteilt, die Braut befinde sich wenige Tage vor ihrer Hochzeit in einer Lage, die ihr sehr nahe gehe. Ihr Vater sei in einer "schwierigen Situation". "Sie und Prinz Harry bitten um Verständnis und Respekt für Mr. Markle", hieß es in der Mitteilung.

Prinz Harry (33) und die US-Schauspielerin (36) heiraten in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor. Britische Medien spekulierten bereits, wer Meghan anstelle ihres Vaters zum Altar führen könnte. Als Kandidaten galten Mitglieder der Königsfamilie und Meghans Mutter Doria Ragland (61). Mit der Sozialarbeiterin und Yogalehrerin versteht sich Meghan nach eigenen Angaben blendend. Die Eltern ließen sich scheiden, als Meghan sechs Jahre alt war. Sie wuchs bei ihrer Mutter auf. Eine weitere Option wäre, dass Meghan allein zum Altar schreitet. Der Kensington-Palast wollte sich dazu nicht äußern.

Verhältnis zwischen Vater und Tochter soll inzwischen gut sein

Der Vater, früher als Lichtexperte bei TV-Produktionen tätig, bezeichnete seine Absprache mit den Fotografen inzwischen als "dumm", es sei aber kein schwerwiegender Fehltritt gewesen. Begründet hatte er die inszenierten Bilder damit, dass er über frühere Schnappschüsse verärgert gewesen sei, die ihn in ein schlechtes Licht gerückt hätten. Es sei ihm nicht in erster Linie um Geld gegangen.

Der 73-Jährige, der niederländische und irische Vorfahren hat, soll trotz eines hohen Lottogewinns Geldprobleme gehabt und Rechnungen nicht bezahlt haben. 2016 meldete er Insolvenz an.

Mit Blüten: Meghans und Harrys Torte wird revolutionär Für die britischen Royals ist es eine Revolution: Die Hochzeitstorte von Prinz Harry und Meghan Markle soll nicht nur Zitrone enthalten, sondern auch mit essbaren Blüten geschmückt werden. Mit Blüten: Meghans und Harrys Torte wird revolutionär

Auf den umstrittenen Fotos ist zu sehen, wie der Rentner sich in einem Internetcafé Fotos seiner Tochter anschaut, einen Bildband über Großbritannien studiert und Maß für einen Anzug nehmen lässt. Später tauchten allerdings Bilder einer Überwachungskamera auf, die Markle im Gespräch mit einem Fotografen zeigten.

Britische Medien spekulierten, er habe sich möglicherweise angesichts der Hochzeit zu stark unter Druck gesetzt fühlte. Thomas Markles Verhältnis zu Meghan soll gut sein, allerdings mit Höhen und Tiefen in der Vergangenheit. Zum Vatertag hatte sie einmal unter ein Bild von Thomas Markle auf Instagram geschrieben: "Bis zum heutigen Tag sind deine Umarmungen die besten der Welt." Ein anderes Mal hob sie hervor, er habe "Blut, Schweiß und Tränen" investiert, damit sie ihre Träume erfüllen konnte.

Am 15. September 1984 kommt Prinz Harry zur Welt, stolz präsentieren seine Eltern Prinz Charles und Prinzessin Diana ihn beim ersten offiziellen Fotoshooting der Weltöffentlichkeit. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Stolz und schön: Diana mit ihrem neugeborenen Harry im Portrait. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Prinzessin Diana war bemüht, ihren Kindern William und Henry eine Kindheit zu bieten, die so normal wie möglich ist. So setzte sie durch, dass die beiden Söhne einen Kindergarten sowie eine öffentliche Grundschule besuchen. Foto: Stringer Spain / Reuters

Mit ihren Kindern verbrachte Prinzessin Diana viel Zeit, Harry durfte – so gar nicht prinzenmäßig – im Wasser planschen und mit Matsch spielen. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Eine ganz normale, glückliche Familie – wenn auch blauen Blutes – bei einem gemeinsamen Fahrradausflug. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press



Prinz Harry begeistert sich schon früh für Uniformen und Militär, als Achtjähriger darf er einen Soldaten begleiten und lacht stolz unter seinem großen Helm. Foto: Stringer .

Zusammen mit seiner Mutter und seinem großen Bruder William in der Wildwasserbahn des Freizeitparks „Thorpe Park“. Foto: Getty Images / UK Press/Getty Images

Doch auch der kleine Prinz bleibt von den vielen offiziellen Anlässen nicht verschont. Seine Mutter legt ihm beruhigend die Hand auf das Knie; das Protokoll ist nicht einfach auszuhalten für einen Elfjährigen. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Im Sommer 1997 verbringt Prinzessin Diana den letzten gemeinsamen Urlaub mit ihren Söhnen in St. Tropez, Harry darf trotz seines jungen Alters bereits an das Steuer des Jetski. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Dem schönen Sommerurlaub folgt die Katastrophe: Prinzessin Diana verunglückt bei einem Unfall in Paris am 31. August 1997. Bei ihrer Beerdigung am 6. September 1997 folgen die Prinzen gemeinsam mit ihrem Vater Charles und dem Onkel Earl Spencer dem Sarg. Für Harry eine sehr verstörende Situation, so sagte er gegenüber der US-Zeitung Newsweek: „Meine Mutter war gerade gestorben und ich musste den langen Weg hinter dem Sarg gehen, während mich tausende Menschen anstarrten und Millionen im Fernsehen sahen. Unter keinen Umständen sollte sowas von einem Kind verlangt werden“. Foto: Ian Waldie



Prinz Harry ist, wie schon sein Vater und sein Bruder, ein begeisterter Polo-Spieler. Foto: Julian Herbert / Getty Images

Im Jahr 2003 beendet Harry die Schule mit dem A-Level (entspricht dem deutschen Abitur) in den Fächern Kunst und Geografie. Foto: Getty Images

Zuvor entstanden noch diese offiziellen Fotos seiner Schulzeit. Foto: Kirsty Wiggleswort / Getty Images

Dass er die zweite Geige spielt und nur der Ersatzmann hinter seinem Bruder William ist, wusste Harry früh. Während sich William mental auf die Übernahme der „Windsor-Firma“ vorbereiten musste, nutze Harry die Freiheit, tobte sich aus und „verdiente“ sich so seinen Spitznamen „Dirty Harry“. Krönung seiner Feierwütigkeit war ein Fauxpas der besonderen Art: Zu einer Kostümparty mit dem Motto „Kolonialzeit und Eingeborene“ kam er mit einer Armbinde mit Hakenkreuz, in Anlehnung an das Afrika-Korps von Erwin Rommel. Die Presse tobte, der Prinz entschuldigte sich. Foto: Handout . / REUTERS

Beruflich entschied sich Harry für eine Karriere bei den Streitkräften und schlug die Offizierslaufbahn ein. Foto: MJ Kim / Getty Images



Im Rahmen seines Dienstes wurde er auch in Afghanistan eingesetzt, wovon die Öffentlichkeit allerdings erst zum Ende des Einsatzes erfuhr – um ihn und seine Truppe vor einer erhöhten Terrorgefahr zu schützen. Foto: Handout / Getty Images

Gemeinsam mit seinem Bruder William absolvierte Harry eine Hubschrauberpilotenausbildung in Shawbury. Foto: Phil Noble / REUTERS

Schlagzeilen machte Harry vor allem mit seinem Party- und Liebesleben: Als einer der begehrtesten Junggesellen Großbritanniens war die Auswahl wohl zu groß und zu verführerisch. Aber es gab auch beständige Beziehungen. Mit der blonden Juristin Chelsy Davy war der Prinz sieben Jahre lang liiert. Foto: MJ Kim / Getty Images

Es gab schon Gerüchte über eine bevorstehende Hochzeit, doch die Beziehung hielt nicht. Jahre später gestand Chelsy gegenüber der britischen Tageszeitung „The Times“, dass sie den Druck nicht mehr ertragen habe. Foto: Shaun Botterill / Getty Images

Mit der Schauspielerin Cressida Bonas war Prinz Harry ab 2012 liiert, doch auch dieses Glück währte nicht lange und das Paar trennte sich offiziell im Jahr 2014. Foto: Luke MacGregor / REUTERS



Zunehmend übernimmt Prinz Harry auch Repräsentationsaufgaben der Familie Windsor; seinem Charme und seiner Freundlichkeit erliegen Seniorinnen aus Cardiff (Wales) genauso... Foto: Chris Jackson / Getty Images

...wie Sportler beim Charity-Lauf „Heads together“, wo er gemeinsam mit seinem Bruder William und dessen Frau Kate die Läufer anfeuert. Foto: POOL New / REUTERS

Ein besonderes Herzensprojekt der Royals sind die kriegsversehrten Soldaten. Für diese hat Prinz Harry die „Invictus Games“ ins Leben gerufen, eine Art Paralympics für verletzte Soldaten. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Mit der US-Schauspielerin der Serie „Suits“ Meghan Markle ist Prinz Harry offiziell seit Oktober 2016 liiert. Im September 2017 zeigte sich das Paar zum ersten Mal zusammen und turtelnd in der Öffentlichkeit. Die beiden besuchten im kanadischen Toronto die „Invictus Games“. Foto: Chris Jackson / Getty Images for the Invictus Ga

Die Amerikanerin ist die Richtige: Das Königshaus gab am 27. November 2017 die Verlobung des Paares bekannt. Foto: Danny Lawson / dpa



Die beiden traten am gleichen Tag vor die Kameras im Garten des Kensington-Palasts. Sichtlich nervös nestelte Harry an seinem Jackett herum, bevor er den wartenden Fotografen verkündete, dass es Liebe auf den ersten Blick gewesen sei: „Wann wusste ich, dass sie die Richtige ist? Beim ersten Mal, als wir uns gesehen haben“, rief Prinz Harry ihnen zu. Markle sagte sie sei „sehr glücklich“. Foto: Chris Jackson

In den Diamantring, den Markle in die Kameras hielt, sind Edelsteine eingearbeitet, die einst Diana gehörten. Ein großer Diamant in der Mitte stamme aus Botswana. Den Ring habe Harry selbst entworfen. Er unterstützt in Botswana ein Hilfsprojekt für HIV-infizierte Kinder und Aidswaisen. Die Hochzeit findet am 19. Mai 2018 statt. Foto: Dominic Lipinski / dpa

Halbgeschwister sind nicht eingeladen

Schwierig ist das Verhältnis Meghans zu den Halbgeschwistern Thomas Junior und Samantha aus der ersten Ehe ihres Vaters. Sie wurden nicht zur Hochzeit eingeladen und sind darüber empört. Die 17 Jahre ältere Samantha ätzte auf Twitter gegen Meghan und plant ein Buch mit dem Titel "The Diary of Princess Pushy's Sister" (auf Deutsch etwa: "Tagebuch der Schwester von Prinzessin Aufdringlich"). Fenster-Monteur Thomas Junior aus dem US-Bundesstaat Oregon warnte Harry, er begehe einen riesigen Fehler, wenn er Meghan heirate.

Die Ex-Frau des Halbbruders ist mit ihren beiden Söhnen nach London gereist. "Wir sind hier. Yay!", postete sie auf Facebook samt Bildern von Sehenswürdigkeiten. In einem Interview mit dem Fernsehsender ITV räumte sie ein, ebenfalls keine Einladung bekommen zu haben. Sie habe Meghan allerdings auch seit etwa 20 Jahren nicht mehr gesehen. (dpa)



