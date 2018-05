Polizei will Schwangere abschieben – Ärzte verhindern es

Arnstadt. Mitarbeiter eines Krankenhauses in Arnstadt haben die Abschiebung einer Frau mit Risikoschwangerschaft nach Italien verhindert. Die Polizei habe in der Nacht zu Mittwoch versucht, die Frau abzuschieben, wie der Flüchtlingsrat Thüringen mitteilte.

Die Ilm-Kreis-Kliniken bestätigten den Vorfall. Die Polizei sei in Begleitung einer Ärztin nachts in die Klinik gekommen, um die Frau aus Nigeria mitzunehmen, sagte Christina Fischer, stellvertretende Geschäftsführerin der Kliniken. Die Regeln des sogenannten Dublin-Abkommens sehen vor, dass ein Flüchtling in dem EU-Land Asyl beantragt, in das er zuerst eingereist ist.