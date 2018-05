Schwarzer gegen Kachelmann: Düsseldorfer Landgericht entscheidet über Einstweilige Verfügung

Wer gewinnt die nächste Runde der Dauerfehde zwischen Jörg Kachelmann und Alice Schwarzer? An diesem Mittwoch fällt die Entscheidung.

In Düsseldorf soll die Entscheidung im Streit zwischen Wetterexperte Jörg Kachelmann und Alice Schwarzer verkündet werden.

Düsseldorf. Im jüngsten Rechtsstreit zwischen Meteorologe Jörg Kachelmann und Feministin Alice Schwarzer will das Düsseldorfer Landgericht an diesem Mittwoch (09.30 Uhr) eine Entscheidung verkünden. Kachelmann sieht in einem Artikel auf Schwarzers Webseite ("Von Wedel bis Kachelmann") seine Persönlichkeitsrechte verletzt.

Schwarzer hatte geschrieben, Wetterexperte Kachelmann sei "aus Mangel an Beweisen" vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden. Der Vorwurf sei somit letztlich nicht aufklärbar. Kachelmanns Anwalt hatte kritisiert, einen Freispruch "aus Mangel an Beweisen" kenne das deutsche Strafrecht nicht. Kachelmann sei rechtskräftig freigesprochen worden und damit unschuldig.

Außerdem habe Schwarzer unterschlagen, dass das Oberlandesgericht Frankfurt Kachelmanns Ex-Freundin attestiert hatte, ihn vorsätzlich falsch beschuldigt zu haben. Schwarzers Anwalt hatte entgegnet, Schwarzer weise in ihrem Artikel ausdrücklich auf Kachelmanns rechtskräftigen Freispruch hin.

Mit dieser Ausgabe vom 26. Januar 1977 fing alles an. Das Cover der ersten Ausgabe zeigt unter anderem Gründerin, Verlegerin und Chefredakteurin Alice Schwarzer in einem bunt-gestreiften Mantel. Die erste Auflage von 200.000 ist innerhalb weniger Tage vergriffen, ebenso die nachgedruckten 100.000 Exemplare. Seit 40 Jahren nun erscheint „Emma“, die feministische Zeitschrift. Foto: EMMA / www.emma.de

Seit 40 Jahren erscheint EMMA monatlich beziehungsweise zweimonatlich in drei deutschsprachigen Ländern (Deutschland, Schweiz, Österreich). Und sie erreicht weltweit in 36 Ländern ihre AbonnentInnen. In dieser Zeit hat EMMA nicht nur gesellschaftliche Debatten angestoßen, sondern auch Gesetze verändert, ja das ganze Land – und sie tut es noch. Für 3 Mark konnte man im Jahr 1977 die „Zeitschrift für Frauen von Frauen“ erwerben. Foto: EMMA / www.emma.de

Cover der 8. Ausgabe 1978: Alice Schwarzer verklagt mit weiteren Frauen der Öffentlichkeit (Inge Meysel, Margarethe von Trotta etc.) die Zeitschrift „Stern“ wegen seiner sexistisch-angehauchten Titelbilder – und macht das Thema der „Emma“. Foto: EMMA / www.emma.de

1978 Foto: EMMA / www.emma.de

Im Januar 1979 schafft es Punk-Röhre Nina Hagen auf das Titelblatt. Foto: EMMA / www.emma.de



Mutig thematisiert die „Emma“ die Elternzeit für Väter in ihrer September-Ausgabe 1979. Es soll noch über 30 Jahre dauern, bis Familienministerin Ursula von der Leyen die „Vätermonate“ einführt. Foto: EMMA / www.emma.de

In der November-Ausgabe 1979 drückt den Frauen der Schuh. Mittlerweile zahlt man für die „Emma“ 3,50 Deutsche Mark. Foto: EMMA / www.emma.de

Juli-Ausgabe 1980. Wie würde heute mit fortschrittlicheren Bildbearbeitungsprogrammen dieses Cover wohl aussehen? Foto: EMMA / www.emma.de

Oktober-Ausgabe 1980. Der Kaufpreis wurde mittlerweile auf 4 Deutsche Mark angehoben. Foto: EMMA / www.emma.de

In der Februar-Ausgabe 1983 geben Prominente preis, wen sie zur Bundestagswahl wählen. Foto: EMMA / www.emma.de



März-Ausgabe 1984: Der ehemalige Ministerpräsident Bayerns, Franz Josef Strauß, mit rosafarbener Schleife im Haar, pinkem Lippenstift und blauem Lidschatten. Foto: EMMA / www.emma.de

Juli-Ausgabe 1984. Am 1. August 2001 tritt die Homo-Ehe in Kraft. Foto: EMMA / www.emma.de

Im Oktober 1986 fordert die „Emma“ die Abschaffung des umstrittenen Abtreibungsparagrafen 218. Foto: EMMA / www.emma.de

Von Alfred Biolek bis Til Schweiger: In der Januar-Ausgabe 1989 bekennen sich prominente Männer zur „Emma“. Foto: EMMA / www.emma.de

August-Ausgabe 1989: Stürmerin Ursula Lohn schießt 1989 das Siegertor während der Europameisterschaft gegen Norwegen. Das Team gewinnt ein Kaffeeservice. Richtig gelesen. Foto: EMMA / www.emma.de



Juni-Ausgabe 1991. Foto: EMMA / www.emma.de

Hella von Sinnen und ihre Lebensgefährtin Cornelia Scheel – Stieftochter des verstobenen ehemaligen Bundespräsidenten Walter Scheel – sprechen in der März-Ausgabe 1992 offen über ihre Beziehung. Foto: EMMA / www.emma.de

In der fünften Ausgabe 1993 zieht unter anderem der Schauspieler Martin Armknecht (r.) auf dem Cover blank. Große Bekanntheit erlang er mit seiner Rolle des Robert Engel in der „Lindenstraße“ und war für den ersten schwulen Kuss in der deutschen Fernsehlandschaft mit verantwortlich. Foto: EMMA / www.emma.de

Mit der Januar Ausgabe 1994 titelt „Emma“ mit einer schwarzen Katze und fordert das „Recht für Tiere“. Foto: EMMA / www.emma.de

Im Oktober 1996 startet die Zeitschrift eine Kampagne gegen Brustkrebs. Damals noch ein Tabuthema. Foto: EMMA / www.emma.de



„Emma“ lässt nicht locker. Auch in der fünften Ausgabe 1999 wird das Thema Brustkrebs thematisiert. Foto: EMMA / www.emma.de

Im Juni 2001 tritt Herausgeberin Alice Schwarzer gemeinsam mit Verona Feldbusch in der Talkshow „Kerner“ auf. Es kommt zu einem medialen „Duell“. Beide zieren das Cover der fünften Ausgabe 2001. Foto: EMMA / www.emma.de

George W. Bush, Joschka Fischer und Osama bin Laden auf dem Cover der sechsten Ausgabe 2001. Foto: EMMA / www.emma.de

Geschichte wiederholt sich: Ausgabe zur Bundestagswahl 2005. Foto: EMMA / www.emma.de

Dritte Ausgabe 2013. Foto: EMMA / www.emma.de



Sechste Ausgabe 2013. Foto: EMMA / www.emma.de

Sechste Ausgabe 2014: „Emma“ startet den Appell „Prostitution abschaffen“. Foto: EMMA / www.emma.de

Annie Lennox schmückt das Cover der ersten Ausgabe 2015. Das Magazin kostet mittlerweile 7,50€. Foto: EMMA / www.emma.de

Jubiläumsausgabe 2017. „,Emma’ ist die weltweit letzte feministische Zeitschrift im Kioskverkauf“, so Schwarzer. Worauf sie besonders stolz ist: „Jede vierte unserer Leserinnen ist unter 30.“ Foto: EMMA / www.emma.de

(dpa)



© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.