Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck in Haft genommen

Berlin. Die wegen Volksverhetzung mehrere Mal verurteilte Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck ist am Montagmittag im nordrhein-westfälischen Vlotho festgenommen worden.

Laut Mitteilung der Polizei wurde der 89-Jährigen im Anschluss daran der Haftbefehl verkündet und sie "an die zuständige Justizvollzugsanstalt übergeben", wie es weiter hieß. Haverbeck war in der vergangenen Woche nicht zu ihrer Haftstrafe in Bielefeld erschienen.