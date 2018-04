Kim Wall Prozess: Peter Madsen zu lebenslanger Haft verurteilt

Das Urteil ist gefallen: Ein Gericht hat den U-Boot-Erfinder Peter Madsen wegen des Mordes an Kim Wall zu lebenslanger Haft verurteilt.

Prozess Mord an Kim Wall: Peter Madsen muss lebenslang ins Gefängnis

Kopenhagen. Der dänische Erfinder Peter Madsen ist für den Mord an der Journalistin Kim Wall in seinem U-Boot zur Höchststrafe verurteilt worden . Das Kopenhagener Gericht schickte ihn am Mittwoch lebenslang ins Gefängnis.

Madsen war angeklagt, die Journalistin an Bord erst gefoltert, dann getötet, schließlich ihre Leiche zerstückelt und ins Meer geworfen zu haben. Dabei soll er eine Sex-Fantasie ausgelebt haben .

Spektakulär war der Prozess nicht nur wegen des ungewöhnlichen Tatorts in einem selbstgebauten U-Boot. Während der Verhandlung kamen auch grausige Details über den in Dänemark als exzentrischen Erfinder bekannten Madsen zu Tage. So zeigte die Staatsanwaltschaft Videos echter Hinrichtungen, die Madsen auf einer Festplatte gespeichert hatte. Zeugen sagten aus, der 47-Jährige habe vom perfekten Verbrechen geträumt.

Peter Madsen hatte den Mord immer bestritten

Madsen selbst hatte allerdings sowohl den Mord als auch sexuellen Missbrauch immer bestritten . Der Tod der 30-Jährigen sei ein tragischer Unfall gewesen, hatte er erklärt. Am letzten Prozesstag betonte der Angeklagte, alles, was geschehen sei, tue ihm "sehr, sehr leid".

Experten hatten Madsens Erklärung vor Gericht als unwahrscheinlich eingeschätzt. Auch Psychologen halten ihn für extrem unglaubwürdig und schwer gestört, jedoch nicht für krank. (dpa)

