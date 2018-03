Kim Wall schickte letzte SMS aus U-Boot: "Ich lebe noch"

Kopenhagen. Die Erklärung des mordverdächtigen dänischen Erfinders Peter Madsen zur Todesursache der Journalistin Kim Wall ist zum Auftakt des Prozesses gegen Madsen vor Gericht ins Wanken geraten.

Der 47-Jährige hatte zuletzt gesagt, die junge Frau könne im Inneren des U-Bootes an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sein. Technische Gutachter hielten es zwar für möglich, dass sich plötzlich Kohlenmonoxid im Boot gebildet habe, sagte Staatsanwalt Jakob Buch-Jepsen am Donnerstag vor Gericht. Doch zugleich hätte sich in dem Fall das U-Boot dann rasant und gewaltig aufgewärmt, was an der Leiche Spuren hätte hinterlassen müssen.

Madsen soll Kim Wall zerstückelt haben

Die Staatsanwaltschaft macht Erfinder Madsen für ihren Tod verantwortlich. Er soll die junge Frau an Bord des U-Bootes gequält und ermordet sowie ihre Leiche zerstückelt und ins Meer geworfen haben.

Madsen hatte in Verhören zunächst behauptet, die 30 Jahre alte Journalistin nach einer U-Boot-Tauchfahrt an Land abgesetzt zu haben. Dann gab er zu, dass sie an Bord starb. Zunächst behauptete er, ein schweres Luk sei ihr auf den Kopf gefallen. Davon gab es am Schädel jedoch keine Spuren. Zuletzt sprach er von der Möglichkeit einer Kohlenmonoxidvergiftung. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor. Vermutet wird ein sexuelles Motiv.

Keine DNA-Spuren Madsens an der Leiche

Madsen bestritt am Donnerstag, Kim Wall ermordet zu haben. Auch zum Vorwurf des sexuellen Missbrauchs plädiere er auf unschuldig, sagte seine Anwältin.

An der Leiche Kim Walls wurden keine DNA-Spuren des Madsen gefunden worden. Weder auf noch in ihrem Körper gebe es Spuren, die vom Angeklagten stammten, sagte Staatsanwalt Jakob Buch-Jepsen.

Letzte Botschaft: "Ich liebe dich"

Zu Prozessauftakt wurde auch bekannt, dass Kim Wall vor ihrem Tod auf dem U-Boot eine letzte SMS verschickte. "Ich lebe übrigens noch - aber wir gehen runter! Ich liebe dich!!!!!! Er hat Kaffee und Kekse mitgebracht", schrieb sie am Abend des 10. August auf Englisch an ihren Freund. Die SMS wurde zum Prozessauftakt am Donnerstag im Kopenhagener Gericht gezeigt.

Etwa eine Viertelstunde danach sei ihr Telefon noch einmal kurz ins Internet gegangen. Das sei das letzte Lebenszeichen der 30-Jährigen gewesen, sagte Staatsanwalt Buch-Jepsen. (dpa)

