Palm Springs: Deutsche Auswanderer lassen Rentner-Oase wieder aufleben

Palm Springs. Wie eine Fata Morgana taucht plötzlich, in der glühenden Steinwüste des kalifornischen Coachella Valley, Palm Springs auf: Vor der Kulisse der markanten San Janito Mountains recken sich grazile Palmen in den verlässlich tiefblauen Himmel, elegante Bungalows im Bauhaus-Stil säumen die linealgeraden Straßen. 170 Kilometer von Los Angeles entfernt liegt der 50.000-Einwohner-Ort. Jahrzehntelang regierten hier reiche Rentner, was zu Spottnamen wie "Wartezimmer Gottes" führte.

Jetzt erlebt die Oasen-Stadt einen Boom und knüpft an die glorreichen 1950er und 60er an, als Frank Sinatra, Elvis Presley und Elizabeth Taylor hier wilde Partys feierten. 14 Millionen Besucher kamen im vergangenen Jahr in die Region. Die Stadt gilt mittlerweile als Spielplatz für Hollywoodstars, Hipster, Kunstsammler und Internetmillionäre.

Palm Springs soll den Charakter der Seniorenresidenz verlieren.

Foto: Getty Images / Lonely Planet Images/Getty Images

Der Aufstieg erfolgte synchron zu dem des in der Nähe stattfindenden Coachella-Festivals, wo an den vergangenen Wochenenden Stars wie Beyoncé oder Eminem auftraten. Die Einnahmen der durchorganisierten Pseudo-Hippie-Sause stiegen von 16 Millionen Dollar (2007) auf 114 Millionen Dollar (2017).

Victoria's Secret wählte Palm Springs zur "sexyesten Stadt"

Maßgeblich beteiligt am Image-Wandel von Palm Springs sind deutsche Auswanderer. So wie der Frankfurter Bauunternehmer Michael Braun. 2002, die Stadt lag da noch im Dornröschenschlaf, kaufte er ein Gelände in der Innenstadt. Im vergangenen November eröffnete er sein Kimpton Rowan Hotel inklusive Shopping-Komplex. Tom Hanks, Jessica Chastain oder Steven Spielberg schlürften schon ihre Drinks an dem einzigen Dachterrassen-Pool der Stadt.

Am Anfang hatte Braun Schwierigkeiten, seine Ladenlokale zu vermieten. "Inzwischen rufen aber viele an, die vor drei Jahren noch Nein gesagt haben." Auch Victoria's Secret hat Interesse angemeldet – der Unterwäsche-Hersteller wählte Palm Springs im vergangenen Jahr zur "sexyesten Stadt der USA". Ein erstaunlicher Titel für einen einstigen Senioren-Sonnenplatz.

Angst vor der Marktmacht der großen Ketten

Die aus dem Schwarzwald eingewanderte Marianne Hunzinger, die seit 23 Jahren ihren Modeladen Marianne's führt, freut sich zwar über den Aufschwung, hofft aber, dass die Ketten nicht die alteingesessenen Geschäfte verdrängen: "Sonst sieht es hier irgendwann aus wie in jeder anderen Stadt." Die neu eröffnete H&M-Filiale sieht die 72-Jährige mit Besorgnis.

"Wahrscheinlich sind H&M die Einzigen, die sich die hohen Mieten noch leisten können", vermutet Michelle Whittaker, Geschäftsführerin vom Trendladen Blonde. "Es ist absolut wichtig, dass neu mit alt gemischt wird, sonst geht das Flair verloren."

Keine Angst vor Gewalt in Palm Springs

Einer, der vom Boom profitiert, ist der deutsche Galerist Christian Hohmann. Zu seinen Kunden zählen Wirtschaftsmilliardäre und saudische Prinzen. "Ich kann mir für mich und meine Familie keine schönere Umgebung vorstellen", sagt er. "Man muss sich wegen Schießereien keine Sorgen machen. Alles ist sehr entspannt."

Ganz so ruhig ist der Job von Harrison Gerhardt, dessen Familie aus Gelsenkirchen eingewandert ist, nicht. Der 33-Jährige betreut im Avalon-Hotel, in dem schon Clark Gable und Marilyn Monroe wohnten, prominente Gäste. Ein herausfordernder Job: So beschwerte sich schon einmal ein Supermodel, weil die Wanne nicht wie gewünscht himbeerfarben war, und Daniel Craig verlangte es nach einer seltenen Zigarre.

Leonardo DiCaprio vermietet seinen Luxusbungalow

Die Konkurrenz durch das wegen seiner untypischen Höhe kritisierte Kimpton Rowan Hotel sieht er gelassen. "Die Leute vergessen oft, dass sich etwas ändern muss, wenn man wachsen möchte. Wer es hip will, kommt ins Rowan, wer alten Hollywood-Glamour will, kommt zu uns."

Wer es dagegen ganz privat bevorzugt, bucht die Unterkunft eines weiteren deutschstämmigen Teilzeit-Residenten: Leonardo DiCaprio vermietet seinen Luxusbungalow am 432 Hermosa Place für 3800 Dollar. Pro Nacht, und ohne Leo.

