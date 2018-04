Nacktfoto-Montagen im Netz: Verdacht führt ins Ausland

Nachdem viele Frauen in Remscheid Nacktfoto-Montagen von sich im Netz gefunden haben, ermittelt die Polizei.

Remscheid/Wuppertal. Nachdem mehr als 90 Frauen aus Remscheid im Internet Nacktfoto-Montagen von sich entdeckt und zur Anzeige gebracht hatten, ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz und des Verdachts der Verbreitung pornografischer Schriften. Nachdem die Ermittler am Donnerstag einem ersten konkreten Verdacht nachgingen, wurden nun neue Ermittlungsergebnisse mitgeteilt.

Zunächst war ein 59-jähriger Eisverkäufer aus Solingen als möglicher Tatverdächtiger ins Visier geraten, dessen Wohnung am Donnerstag durchsucht wurde, wie die Polizei Wuppertal am Freitag bekanntgab. Dabei stellten die Beamten diverse Datenträger als potenzielle Beweismittel sicher.

Die Vernehmungen und die weiteren Ermittlungen – insbesondere die Auswertung der Datenträger – hätten jedoch darauf hingedeutet, dass es sich bei dem eigentlichen Tatverdächtigen um einen im Ausland lebenden 63-Jährigen handeln könnte.

Eiswagen vermutlich bereits verschrottet

Der Eiswagen, aus dem offenbar einige der Bilder gemacht wurden, könnte den Ermittlern zufolge bereits abgemeldet und verschrottet worden sein. Hinweise auf einen möglicherweise dritten Tatverdächtigen haben sich laut der Polizei hingegen nicht bestätigt.

Der Täter oder die Täter habe die Frauen offenbar fotografiert und dann die Gesichter auf Nacktbildern ausgetauscht. Die Fotos seien auf einem Blog veröffentlicht, inzwischen aber gelöscht worden, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte.

Einige der Fotos kursierten laut Polizei wohl schon seit 2014 im Netz. Die Anzeigen der betroffenen Frauen seien aber erst vom Wochenende an eingegangen, weil sie erst dann ihre Gesichter in den sozialen Netzwerken wiedererkannt hätten. Wieso die Bilder erst so spät und dann von einer solchen großen Zahl von Opfern entdeckt wurden, konnte sich die Wuppertaler Polizei zunächst nicht erklären und sprach von einem "Zufallsprodukt".

Die Opfer sind den Angaben zufolge zwischen 14 und 53 Jahren alt und kommen alle aus Remscheid. (jei/dpa)



