Hille: Obduktionsbericht im Fall der Leichenfunde erwartet

Hille. Nach dem grausigen Fund von drei Toten im ostwestfälischen Hille sind zwei der Leichen obduziert worden. Die Untersuchung soll klären, ob es sich bei den Toten um zwei verschwundene Männer aus Hille im Alter von 71 und 65 Jahre handelt – einem Nachbarn und einem Mann, der bei dem Tatverdächtigen Jörg W. gearbeitet hatte. Die Polizei will an diesem Freitag das Ergebnis des Obduktionsberichts bekanntgeben.

Der Verdächtige hatte nach dem Fund einer ersten Leiche in der vergangenen Woche bereits gestanden, einen 30-Jährigen aus dem niedersächsischen Stadthagen mit einem Hammer erschlagen zu haben. Bei den Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass noch zwei weitere Bekannte von Jörg W. seit Monaten vermisst werden. Hinweise auf weitere Todesopfer darüber hinaus liegen den Behörden nach eigenen Angaben nicht vor.

Bürgermeister äußert sich bestürzt

Behörden fanden in der Erde auf dem Gehöft in Hille zwei Leichen.

Die Leichenfunde lösten in Hille Bestürzung aus. "Da ist eine tiefe Betroffenheit in der Bevölkerung", sagte Bürgermeister Michael Schweiß der Deutschen Presse-Agentur. "Wir denken an die Angehörigen der Opfer, denen unser Mitgefühl gilt."

Die Polizei hat nach dem Fund der ersten Leiche jeden Stein auf den benachbarten Höfen von Jörg W. und des 71-Jährigen umgedreht. "Es wurde viel umgegraben, es wurden Erdhügel abgetragen und Misthaufen", sagte eine Polizeisprecherin. Außerdem seien ein Teich, Sickergruben und Teile der Kanalisation der beiden Höfe abgepumpt worden. Dabei fanden die Ermittler die beiden weiteren vergrabenen Leichen. Einer der Toten sei etwa einen Meter tief im Boden vergraben gewesen.

Verdächtiger gestand Ermordung des 30-Jährigen

Jörg W. ist nach seiner Festnahme im oberbayerischen Reit im Winkl noch nicht nach Nordrhein-Westfalen überstellt worden. Beamte der Bielefelder Mordkommission hatten den 51-Jährigen in Bayern nach dem ersten Leichenfund vernommen. Dabei hatte der frühere Fremdenlegionär die Tötung des 30-Jährigen gestanden.

Der mutmaßliche Täter und das Opfer standen in einer Geschäftsbeziehung, hieß es. Die Ehefrau von Jörg W. sei nicht tatverdächtig, teilten die Ermittler mit. (dpa)

